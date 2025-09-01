B1 Inregistrari!
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)

Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 21:04
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR)

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a explicat luni, pentru B1 TV, că avem nevoie în România de o fiscalitate redusă pentru a atrage investitori străini și a avea investiții în bunuri de larg consum. Acesta a atras atenția asupra deficitului balanței comerciale – importăm cu mult mai mult decât exportăm.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Daraban despre exporturi și producția de bunuri de larg consum
  • Ce a spus Daraban despre fiscalitate și profitul firmelor din România

Ce a spus Daraban despre exporturi și producția de bunuri de larg consum

„Sunt mai multe discuții cu acest TVA, care până la urmă descurajează consumul, dar dacă ne uităm pe structura consumului, din păcate trebuie să admitem că stăm ”bine” la import, adică în sensul că avem un deficit al balanței comerciale de 33,4 miliarde de euro. Am importat anul trecut de 126 de miliarde și am exportat de 92,6. Deci aici cred că avem noi o problemă structurală, ca economie.

Statului i-ar trebui un buget confortabil ca să aducă niște facilități fiscale, nu să pună presiune pe mediul de business, că avem nevoie de acele investiții în producție de bunuri de larg consum. Cred că am spus-o de nenumărate ori: marea provocare e să aducem acea producție de bunuri de larg consum spre satisfacția consumatorului român”, a declarat Mihai Daraban.

Acesta a afirmat apoi că „exportul nostru e foarte susținut de firmele străine care activează la noi”: „E o realitate crudă, dar trebuie să se țină cont de ea”.

„Noi nu avem multinaționale în România, avem niște firme regionale. N-o să auzit la Tokio, la Sydney, la Bangkok de Raiffeisen sau Erste Bank. (…) Sunt niște companii regionale care au activitatea aproape exclusiv în estul Europei, că OMV-ul nu-l găsiți nici la Paris, nu vorbesc de alte continente… Deci noi avem niște firme regionale care, într-adevăr, au o cotă mare de piață”, a mai explicat președintele CCIR.

Ce a spus Daraban despre fiscalitate și profitul firmelor din România

Mihai Daraban a susținut apoi că firmele vor fi tentate să-și diminueze profitul, eventual prin creșterea artificială a cheltuielilor, dacă văd că statul tot pune biruri pe ele.

„Deci noi trebuie să ne focalizăm pe acele investiții în bunuri de larg consum și, ca să aducem aceste investiții, trebuie să avem o fiscalitate redusă. (…) Noi am avut o creștere substanțială de cifră de afaceri de la un an la altul, deci nouă ne-a crescut cifra de afaceri cu vreo 37 de miliarde de euro de la un la altul. (…) Paradoxal, profitul a rămas același.

Tendința e, cu acea amenințare cu 16% pe dividende, ca firmele să-și diminueze profitul. Nu rentează să faci profit în România! (…) Noi trebuie să fim atractivi fiscal ca să atragem acele investiții. Dacă ne comparăm cu Spania, Franța și Italia, n-o să aducem pe nimeni. Ei îi au deja pe ai lor, nu mai vor să aducă ori s-au saturat în ce privește adus de investiții străine”, a mai explicat Mihai Daraban, pentru B1 TV.

