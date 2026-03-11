B1 Inregistrari!
Eveniment » Nutriționiștii recomandă cinci alimente congelate care pot susține sănătatea organismului

Nutriționiștii recomandă cinci alimente congelate care pot susține sănătatea organismului

Selen Osmanoglu
11 mart. 2026, 14:33
Sursa foto: Shutterstock
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Alimentele congelate pot păstra nutrienții
  2. Peștele congelat, o sursă importantă de omega-3
  3. Afinele sălbatice, bogate în antioxidanți
  4. Fasolea lima și beneficiile pentru digestie
  5. Ananasul congelat și proprietățile sale antiinflamatorii
  6. Ghimbirul congelat, ingredient util în multe rețete
  7. O soluție practică pentru o dietă echilibrată

Alimentele congelate pot fi o soluție practică pentru persoanele care vor să mănânce sănătos, dar nu au timp să gătească zilnic. Nutriționiștii spun că anumite produse din această categorie păstrează nutrienții și pot contribui la reducerea inflamației din organism, fiind utile într-o dietă echilibrată.

Alimentele congelate pot păstra nutrienții

Specialiștii în nutriție subliniază că alimentele congelate nu sunt mai puțin sănătoase decât cele proaspete. De multe ori, acestea sunt congelate imediat după recoltare sau procesare, ceea ce ajută la păstrarea vitaminelor și mineralelor, conform eathingwell.

Pentru persoanele cu un program încărcat, produsele congelate pot reprezenta o soluție rapidă pentru prepararea unor mese echilibrate, fără a compromite calitatea nutrițională. În plus, acestea au un termen de valabilitate mai mare și pot fi folosite atunci când este nevoie.

Nutriționiștii recomandă câteva alimente congelate care pot avea efecte antiinflamatorii și pot susține sănătatea generală a organismului.

Peștele congelat, o sursă importantă de omega-3

Peștii grași, precum somonul sau păstrăvul, sunt considerați o alegere bună pentru o dietă antiinflamatorie. Aceștia conțin acizi grași omega-3, care pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea sănătății cardiovasculare.

„Peștii grași precum somonul sau păstrăvul oferă acizi grași omega-3, care reduc inflamația și susțin sănătatea cardiovasculară”, explică Samantha DeVito, nutriționist.

De asemenea, și alte tipuri de pește, precum bibanul sau codul, pot avea efecte benefice și sunt preferate de unele persoane datorită gustului mai dulce.

Afinele sălbatice, bogate în antioxidanți

Afinele sălbatice congelate sunt recomandate pentru conținutul lor ridicat de antioxidanți, în special antocianine. Aceste substanțe ajută la protejarea celulelor și pot susține răspunsul natural al organismului împotriva inflamației.

Aceste fructe pot fi adăugate cu ușurință în smoothie-uri, iaurt sau cereale, fiind o opțiune rapidă pentru micul dejun sau gustări.

„Afinele sălbatice congelate sunt un aliment antiinflamator excelent de avut la îndemână – sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care ajută la protejarea celulelor și susțin răspunsul natural antiinflamator al organismului,” spune nutriționistul Maddy Kachelmuss.

Fasolea lima și beneficiile pentru digestie

Fasolea lima este o leguminoasă bogată în fibre solubile, care pot susține sănătatea digestivă și echilibrul microbiomului intestinal.

Aceste fibre contribuie la hrănirea bacteriilor benefice din intestin și la producerea unor acizi grași cu efect antiinflamator. În plus, fasolea lima poate ajuta la scăderea colesterolului LDL, la reglarea nivelului zahărului din sânge și la îmbunătățirea digestiei.

Ananasul congelat și proprietățile sale antiinflamatorii

Ananasul este cunoscut pentru conținutul de bromelaină și vitamina C, substanțe asociate cu efecte antiinflamatorii și antioxidante.

Fructul poate fi folosit în smoothie-uri, deserturi sau salate de fructe. În același timp, poate contribui la susținerea digestiei, la întărirea sistemului imunitar și la menținerea sănătății articulațiilor.

Varianta congelată este ușor de utilizat, deoarece nu necesită curățare sau tăiere.

Ghimbirul congelat, ingredient util în multe rețete

Ghimbirul este recunoscut pentru compușii săi bioactivi, care pot avea efecte antiinflamatorii și antioxidante. Acesta poate fi folosit în ceaiuri, smoothie-uri sau diverse preparate culinare.

În magazine, ghimbirul este disponibil și sub formă de cuburi congelate, ceea ce îl face mai ușor de utilizat în bucătărie.

„Ghimbirul conține compuși bioactivi, cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii și antioxidante. Acești compuși pot ajuta la reducerea markerilor inflamatori și susțin sănătatea generală a sistemului imunitar,” spune Juliana Crimi, nutriționist.

O soluție practică pentru o dietă echilibrată

Specialiștii spun că alimentele congelate pot face parte dintr-o dietă sănătoasă, mai ales atunci când sunt alese produse cât mai simple, fără adaosuri excesive de sare, zahăr sau sosuri.

Prin includerea unor alimente precum peștele, fructele de pădure sau leguminoasele, congelatorul poate deveni un aliat important pentru menținerea unei alimentații echilibrate și pentru susținerea sănătății pe termen lung.

