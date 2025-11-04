B1 Inregistrari!
Eveniment » Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi

Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi

Elena Boruz
04 nov. 2025, 13:51
Ce să faci ca mirosul de balsam să reziste mai mult pe rufe. Iată câteva sfaturi
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce mirosul de balsam dispare rapid
  2. Ce paşi concreţi poţi urma astfel încât mirosul de balsam să reziste mai mult
  3. Ce greşeli trebuie evitate dacă vrei ca mirosul să persiste

Când scoți rufele din uscător, acel „miros de curat” poate să dispară surprinzător de repede. Dacă ţi-e dor ca parfumul de balsam să dureze zile în şir, nu doar câteva ore, există trucuri dovedite care îţi pot veni în ajutor. 

De ce mirosul de balsam dispare rapid

Mai întâi, e important să înţelegem de ce parfumul de pe rufe e volatil. Dacă maşina de spălat e supraîncărcată, balsamul nu se distribuie uniform. De asemenea, uscarea la temperaturi foarte ridicate poate face parfumurile să se evapore rapid.

În plus, dacă depozitezi hainele într-un spaţiu umed sau fără aerisire, mirosul dispare într-un timp mai scurt. Potrivit unor surse de specialitate, pentru ca mirosul să persiste trebuie ca rufele să fie uscate în mod moderat şi stocate corect.

Ce paşi concreţi poţi urma astfel încât mirosul de balsam să reziste mai mult

1. Alege un balsam şi un detergent cu aceeaşi aromă

Combinarea detergentului cu balsamul care au aceeaşi notă olfactivă ajută la fixarea parfumului pe fibre. Acest „efect sinergic” face ca mirosul să reziste mai mult.

2. Nu supraîncărca maşina de spălat

O mașină de spălat plină nu permite distribuirea corectă a balsamului, iar fibrele nu absorb aroma la fel de bine.

3. Uscare moderată şi depozitare adecvată

Încearcă să eviţi uscarea excesivă: aerul cald puternic poate „scoate” parfumul din textile. Ideal este să usuci rufele natural sau la o temperatură moderată şi să le depozitezi într-un dulap uscat şi aerisit.

4. Adaugă un strat extra de parfum

Pentru extra-persistenţă, poţi folosi capsule de parfum pentru spălat sau câteva picături de uleiuri esenţiale (ex: lavandă, eucalipt) în timpul ciclului de clătire sau în uscător.

Ce greşeli trebuie evitate dacă vrei ca mirosul să persiste

  • Să nu foloseşti balsam pe toate materialele: prosoapele sau hainele sport pot pierde absorbţia sau eficienţa dacă le acoperi cu produs de parfum.

  • Să nu laşi rufele ude în maşină când se termină spălarea. Umezeala permite dezvoltarea mirosurilor neplăcute care suprascriu mirosul parfumat.

