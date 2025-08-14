Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul

În fiecare an, pe data de , are loc una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. Mai exact, este vorba despre . În această zi, credincioșii din toată țara trebuie să respecte numeroase tradiții, însă, există și numeroase superstiții legate de această sărbătoare.

Cuprins:

Ce tradiții și superstiții există pentru data de 15 august

De ce nu au voie să mergi la scăldat în ziua marii sărbători – Adormirea Maicii Domnului

Ce tradiții și superstiții există pentru data de 15 august

Există anumite lucruri pe care credincioșii au grijă să nu le facă în această zi, deoarece se spune că vor avea ghinion de-a lungul anului.

Spre exemplu, 15 august nu trebuie să te scalzi în râuri, ape curgătoare sau lacuri. Tradiția spune că apele sunt „spurcate de cerbi”, așa că oamenii nu trebuie să se scalde în această zi. Cei care încalcă această regulă riscă să aibă parte de ghinion și de probleme de-a lungul anului, potrivit unei supersiții.

De ce nu au voie să mergi la scăldat în ziua marii sărbători – Adormirea Maicii Domnului

În popor, cerbii erau asociați cu anumite forțe naturale și cu ciclul natural al apelor. De asemenea, se credea că în această perioadă de vară, cerbii obișnuiesc să se scalde în diverse ape și să lase în spate o „urmă” necurată, ce poate provoca boli, potrivit .

Astfel, în credințele populare, a apărut ideea de ape „spurcate de cerbi”, iar cei care merg să se scaldă în râuri sau lacuri pe data de 15 august ar urma să aibă parte de ghinioane și de probleme de sănătate.

Tot în trecut se mai spunea că animalele din curte nu trebuie lăsate să se adape din anumite locuri, pentru a nu împrăștia „spurcăciunea” în restul gospodăriei, însă, în ziua de astăzi, tot mai puțini români își mai amintesc de aceste tradiții populare și superstiții legate de Adormirea Maicii Domnului.