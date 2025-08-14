B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul

Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul

Ana Maria
14 aug. 2025, 19:42
Ce să nu faci de Adormirea Maicii Domnului. Se spune că vei avea parte de ghinion și probleme de sănătate tot anul
Sursa foto: Facebook

În fiecare an, pe data de 15 august, are loc una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. Mai exact, este vorba despre Adormirea Maicii Domnului. În această zi, credincioșii din toată țara trebuie să respecte numeroase tradiții, însă, există și numeroase superstiții legate de această sărbătoare.

Cuprins:

  • Ce tradiții și superstiții există pentru data de 15 august
  • De ce nu au voie să mergi la scăldat în ziua marii sărbători – Adormirea Maicii Domnului

Ce tradiții și superstiții există pentru data de 15 august

Există anumite lucruri pe care credincioșii au grijă să nu le facă în această zi, deoarece se spune că vor avea ghinion de-a lungul anului.

Spre exemplu, 15 august nu trebuie să te scalzi în râuri, ape curgătoare sau lacuri. Tradiția spune că apele sunt „spurcate de cerbi”, așa că oamenii nu trebuie să se scalde în această zi. Cei care încalcă această regulă riscă să aibă parte de ghinion și de probleme de-a lungul anului, potrivit unei supersiții.

De ce nu au voie să mergi la scăldat în ziua marii sărbători – Adormirea Maicii Domnului

În popor, cerbii erau asociați cu anumite forțe naturale și cu ciclul natural al apelor. De asemenea, se credea că în această perioadă de vară, cerbii obișnuiesc să se scalde în diverse ape și să lase în spate o „urmă” necurată, ce poate provoca boli, potrivit Click!.

Astfel, în credințele populare, a apărut ideea de ape „spurcate de cerbi”, iar cei care merg să se scaldă în râuri sau lacuri pe data de 15 august ar urma să aibă parte de ghinioane și de probleme de sănătate.

Tot în trecut se mai spunea că animalele din curte nu trebuie lăsate să se adape din anumite locuri, pentru a nu împrăștia „spurcăciunea” în restul gospodăriei, însă, în ziua de astăzi, tot mai puțini români își mai amintesc de aceste tradiții populare și superstiții legate de Adormirea Maicii Domnului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
Externe
Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
Eveniment
O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
Eveniment
CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
Eveniment
Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
Eveniment
Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”
Eveniment
Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Externe
Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Eveniment
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Eveniment
Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Eveniment
Lovitură grea pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care ANAF l-a somat pe fostul președinte să returneze aproape un milion de euro
Ultima oră
19:44 - Italienii au EXPLODAT prețurile. Cât a ajuns să coste un șezlong pe o plajă privată
19:43 - O nouă lovitură pentru români: Guvernul reduce drastic valoarea tichetului Rabla pentru mașinile electrice
19:17 - CNAS promite că va oferi în continuare tratamente oncologice, chiar dacă bugetul este în pericol
19:16 - Cum să scapi, în doar 30 de secunde, de mirosul de usturoi de pe mâini? Trucul de care sigur nu știai
19:04 - Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile
18:47 - Leonardo DiCaprio, controlat de poliția spaniolă la o petrecere exclusivistă din Ibiza. Actorul nu a fost recunoscut inițial de agenți
18:37 - Metoda prin care o influenceriță ajută femeile să afle dacă partenerii lor sunt infideli. Câștigă o avere din asta
18:27 - Gheorghe Mărmureanu, verdict după cutremurul de 8,8 din Kamceatka: „În România sunt șanse că reziste numai câteva construcții importante”
18:21 - Crimă ȘOCANTĂ în Italia. Un bărbat a sunat la poliție pentru a declara că și-a omorât soția. Ce a urmat a uimit pe toată lumea
18:03 - Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS