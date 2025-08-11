Ce spun medicii despre dieta fără gluten și cât de periculs este să elimini glutenul, așa, dintr-un moft

Produsele fără nu mai sunt greu de găsit pe rafturile magazinelor din România. De la și paste, până la biscuiți și băuturi vegetale, oferta s-a diversificat semnificativ. Producătorii spun că cererea crește anual cu 10-30%, însă fabricarea acestora necesită linii separate pentru a evita contaminarea cu gluten.

Când este dieta fără gluten o necesitate medicală

Pentru unii, cum este Alexandra, diagnosticată cu boală celiacă din copilărie, eliminarea glutenului este vitală. În cazul ei, proteina provoacă reacții autoimune și inflamații grave, cu risc de spitalizare.



„Erau foarte puţini distribuitori care livrau în ţară. După ce mănânc am probleme cu stomacul. Pot să ajung să stau şi la perfuzii. Nu este un moft. Restaurantele au început să fie din ce în ce mai incluzive, dar este în continuare foarte periculos”, spune Alexandra.

Cum s-a adaptat piața alimentară la nevoile persoanelor cu intoleranță

Pe lângă supermarketuri, băcăniile artizanale oferă alternative sigure, evitând „glutenul ascuns” din produsele procesate industrial.

„Vedem tranziția de la grâne către nuci și semințe pentru cei care vor să consume fără gluten”, explică Carina, manager de magazin sustenabil.

Care sunt riscurile eliminării glutenului fără indicație medicală

Specialiștii avertizează că eliminarea glutenului dintr-un moft poate duce la deficiențe nutritive.

„Nu este real că glutenul este nociv pentru toată lumea”, atrage atenția nutriționistul Șerban Damian.

Medicul alergolog Poliana Leru recomandă ca orice dietă restrictivă să fie inițiată doar la sfatul medicului.

Cât costă un mic dejun fără gluten în România

O cutie de băutură vegetală fără gluten, din mazăre, ovăz sau cocos, costă aproximativ 20 de lei, iar cerealele fără gluten ajung la 30 de lei. Aceste produse sunt disponibile atât în magazinele specializate, cât și în unele supermarketuri.

Aproape un milion de români suferă de boală celiacă sau intoleranță ușoară la gluten, ceea ce explică explozia pieței produselor fără gluten. Însă, medicii avertizează: dieta fără gluten trebuie să fie o decizie medicală, nu doar un trend alimentar.