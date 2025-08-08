Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al regretatului de muzică populară Ion Dolănescu, cheltuiește mulți bani pe mâncare, în , țară unde locuiește cu cei trei copii și cu soția.

Cuprins

Cât costă o pâine

Mesaj pentru politicienii români

Cât costă o pâine

„Dacă e să calculăm în euro, o pâine costă 1 euro, un litru de lapte costă un euro și jumătate. Carnea de vită este cea mai scumpă, e deja lux, un kilogram ajunge și la 9 euro. Carnea de porc și cea de pui sunt însă mai ieftine, la jumătate de preț, cam 4, 5 euro un kilogram. Iar salariul este cuprins, dacă e să calculăm în euro, între 600 și 1.000 de euro lunar. Iar chiria unui apartament modest, în orașele mai mici, din Costa Rica, se ridică la 300 de euro lunar, cam ca în București”, a mărturisit Dragoș Dolănescu, conform .

Mesaj pentru politicienii români

Dragoș Dolănescu a transmis un mesaj politicienilor români.

„Aici, în Costa Rica, TVA-ul este de 13%, înainte era de 11 %. Eu, ca fost deputat, m-am opus însă atunci acestei majorări. Nu de alta, dar este tot pe spinarea cetățenilor. Și-n România s-au majorat recent cam toate cu vreo 2 %. Pare puțin, dar, adăugat la tot ce are nevoie fiecare persoană, se adună”, a spus acesta.

„Politicienii români ar fi putut găsi o altă variantă, nicidecum să-și acopere golurile financiare tot pe spinarea cetățenilor. Dacă tot îi împovărezi pe bieții oameni, cu tot felul de impozite, măcar oferă-le ceva în schimb. De pildă, oferă-le servicii medicale mai bune, fermierii să fie ajutați mai mult”, a adăugat.