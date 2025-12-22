B1 Inregistrari!
Carmen Harra, previziuni despre 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând"

Carmen Harra, previziuni despre 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 16:19
Carmen Harra, previziuni despre 2026: „Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”
Carmen Harra a făcut previziuni pentru 2026. Sursa foto: Captură video - WOWnews / YouTube
Cuprins
  1. Carmen Harra: Vor fi două divorțuri majore în România
  2. Carmen Harra: Un dezastru se poate declanșa

Carmen Harra a anunțat că 2026 va aduce în showbizul românesc două divorțuri de proporții, care vor șoca presa și oamenii de rând. Clarvăzătoarea crede că un divorț va avea loc în primăvară, iar al doilea se va produce a doua jumătate a lui 2026.

Carmen Harra: Vor fi două divorțuri majore în România

„Per total 2026 poate să fie un an de multe celebrări în viața oamenilor cunoscuți din România și în lumea întreagă, dar dacă în anii lor personali sunt divorțuri, decese sau așa mai departe, asta nu putem schimba. Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând la care nimeni nu se așteaptă, așa cum în 2025 a fost moartea lui Felix care a șocat-o pe Mihaela Rădulescu și a șocat pe toată lumea. Iată că nimeni nu s-ar fi așteptat la această separare care a venit printr-o moarte și care a fost foarte șocantă. (…)

Anul ăsta, 2025, a adus tot felul de șocuri la nivelul showbiz-ului la care nimeni nu s-ar fi așteptat. 2026 aduce două aspecte, poate și mai multe, dar două pe care eu le consider majore, una în primăvară și una în a doua parte a anului, unde lumea o să rămână surprinsă de întâmplările care vor avea loc. Showbiz-ul nu este ferit de niște experiențe mai puțin plăcute”, a spus Carmen Harra, potrivit CanCan.

Carmen Harra: Un dezastru se poate declanșa

La nivel general, Harra prevede că multe probleme ale ultimilor ani se vor rezolva, dar se vor produce și dezastre din care umanitatea trebuie să învețe ceva.

„În America, România, Europa și în alte părți unde nu a fost niciodată poate un dezastru se poate declanșa. Dezastrele au și ele rolul lor, că totul în viață are o semnificație. Trebuie să înțelegem de ce ni se întâmplă, care e simbolistica lor. 2026 e marcat de tot felul de revoluționări pe toate nivelele sociale și economice”, a susținut Carmen Harra.

