Luni, 11 august, a avut loc proba la Limba și literatura română, la a doua sesiune a Bacalaureatului, prezentându-se 87% dintre candidații înscriși. Cei mai mulți sunt absolvenți care au picat la sesiunea din vară.

Cuprins

Ce a spus un elev despre subiectele la BAC

De ce e important Bacalaureatul, în viziunea unui alt candidat

Ce a spus un elev despre subiectele la BAC

Un elev intervievat a ieșit destul de vesel din centrul de examen: „A fost destul de ușor, mai ușor ca prima dată. La subiectul II a fost perspectiva narativă, obiectivă sau subiectivă, și la subiectul III – text dramatic. Eu zic că m-am descurcat. Și, oricum, a fost mai ușor ca la prima sesiune, cel puțin pentru mine. Poate că am fost și mai pregătit. Cred că dacă îți gestionezi bine timpul, ești axat pe ce ai de făcut, îți ajung și două luni să înveți”.

De ce e important Bacalaureatul, în viziunea unui alt candidat

În schimb, a ieșit supărat din sala de examen un bărbat de 29 de ani, care e la a doua încercare. Prima dată a susținut examenul în anul în care a absolvit liceul, apoi a lucrat în industrie, iar cum încearcă din nou să dea BAC-ul, pentru că vrea o carieră în Ministerul de Interne.

Tânărul era supărat că profesorul cu care s-a pregătit i-ar fi sugerat să insiste pe altceva: „Greu. Nu ne-au învățat profesorii, mai vor și salarii mari de la minister. Ne-au dat să învățăm ceva și ne-a picat altceva”.

„Am 29 ani, mie îmi trebuie BAC-ul ca să dau la Jandarmi, Poliție, sursă externă, și îmi trebuie diploma. A doua oară dau”, a adăugat candidatul, nu înainte de a menționa din nou că profesorii „mai vor și salarii mari de la minister” și că „de-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști”, a mai spus el, pentru

Întrebat ce i-ar transmite unui licean care spune că diploma de BAC nu contează, acesta a răspuns: „I-aș spune să-și bage mințile în cap mai devreme și să tragă cu dinții. Pentru că mai devreme sau mai târziu o să dea asfaltul cu el, pentru că n-o să-l promoveze nimeni. (…) Diploma e foarte importantă și necesară. Și în Armată dacă mă duc, mă duc ca SGP-ist (n. red. – soldat gradat profesionist) și nu pot să promovez fără BAC. Ca să ajungi subofițer îți trebuie BAC, dacă vrei să mai faci o facultate, poți să dai mai departe”.

Bacalaureatul, sesiunea august, continuă zilele acestea, iar rezultatele finale vor fi publicate marți, 26 august.