DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții

Procurorii DNA Constanța au reținut doi vameși din cadrul Biroului Vamal de Frontieră , într-un dosar de corupție care vizează suspiciuni privind luare de mită și facilitarea unor operațiuni de vămuire în Portul Constanța.

Șpagă pentru urgentarea procedurilor în Portul Constanța

Cei doi inculpați sunt Diner Suliman și Bogdan Vîlsan, acuzați că ar fi primit sume de bani de la reprezentanți ai unor firme importatoare pentru a urgenta formalitățile vamale și pentru a asigura un tratament favorabil în procesarea containerelor.

Potrivit anchetatorilor, Bogdan Vîlsan ar fi pretins în mod repetat sume de bani calculate în funcție de numărul de containere, fiind menționat în dosar că ar fi solicitat aproximativ 200 de dolari pentru fiecare container procesat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul îndeplinirii rapide a formalităților de vămuire și al „celerității” în acordarea liberului de vamă.

În același dosar, procurorii susțin că Diner Suliman ar fi colectat sume de bani de la diverși reprezentanți ai firmelor de import și ar fi transmis o parte dintre acestea mai departe, inclusiv către alți angajați ai biroului vamal. DNA arată că într-unul dintre cazuri, acesta ar fi remis suma de 10.000 de lei către Bogdan Vîlsan, bani care ar fi fost împărțiți și cu alte persoane din cadrul instituției.

DNA: Zeci de mii de dolari descoperiți acasă la vameși

În timpul perchezițiilor desfășurate pe 13 mai 2026, procurorii au descoperit la domiciliul lui Diner Suliman sume importante de bani, respectiv 73.626 de dolari și 147.780 de lei, bani care au fost ridicați în vederea confiscării și instituirii sechestrului asigurător.

De asemenea, în cadrul anchetei au mai fost identificate și alte sume de bani care ar fi fost transferate prin intermediari, inclusiv aproximativ 17.900 de dolari și 29.800 de lei, predați unui colaborator cu identitate atribuită, care ulterior i-ar fi predat organelor de anchetă.

indică faptul că faptele ar fi avut loc pe o perioadă cuprinsă între noiembrie 2025 și aprilie 2026, în contextul unor operațiuni vamale desfășurate în mod repetat în Portul Constanța. În documentele anchetei se arată că anumite declarații vamale erau procesate într-un timp foarte scurt, în unele cazuri chiar de ordinul minutelor, ceea ce a ridicat suspiciuni privind modul în care era gestionat fluxul de importuri.

Suspiciuni de corupție sistemică în Vama Constanța

Cazul apare pe fondul unor investigații mai vechi privind activitatea din port. Un raport al Ministerului Finanțelor, citat în investigații jurnalistice, arăta că unele declarații vamale erau procesate în mai puțin de 2 minute, peste 70% din lucrări erau gestionate de doar doi inspectori sau că o parte din activitate era realizată în afara programului de lucru.