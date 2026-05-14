B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții

DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții

Adrian A
14 mai 2026, 14:23
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
DNA Constanța lovește în Biroul Vamal. Doi vameși reținuți de DNA pentru luare de mită. Zeci de mii de dolari găsiți la percheziții
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin

Procurorii DNA Constanța au reținut doi vameși din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța, într-un dosar de corupție care vizează suspiciuni privind luare de mită și facilitarea unor operațiuni de vămuire în Portul Constanța.

Șpagă pentru urgentarea procedurilor în Portul Constanța

Cei doi inculpați sunt Diner Suliman și Bogdan Vîlsan, acuzați că ar fi primit sume de bani de la reprezentanți ai unor firme importatoare pentru a urgenta formalitățile vamale și pentru a asigura un tratament favorabil în procesarea containerelor.

Potrivit anchetatorilor, Bogdan Vîlsan ar fi pretins în mod repetat sume de bani calculate în funcție de numărul de containere, fiind menționat în dosar că ar fi solicitat aproximativ 200 de dolari pentru fiecare container procesat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul îndeplinirii rapide a formalităților de vămuire și al „celerității” în acordarea liberului de vamă.

În același dosar, procurorii susțin că Diner Suliman ar fi colectat sume de bani de la diverși reprezentanți ai firmelor de import și ar fi transmis o parte dintre acestea mai departe, inclusiv către alți angajați ai biroului vamal. DNA arată că într-unul dintre cazuri, acesta ar fi remis suma de 10.000 de lei către Bogdan Vîlsan, bani care ar fi fost împărțiți și cu alte persoane din cadrul instituției.

DNA: Zeci de mii de dolari descoperiți acasă la vameși

În timpul perchezițiilor desfășurate pe 13 mai 2026, procurorii au descoperit la domiciliul lui Diner Suliman sume importante de bani, respectiv 73.626 de dolari și 147.780 de lei, bani care au fost ridicați în vederea confiscării și instituirii sechestrului asigurător.

De asemenea, în cadrul anchetei au mai fost identificate și alte sume de bani care ar fi fost transferate prin intermediari, inclusiv aproximativ 17.900 de dolari și 29.800 de lei, predați unui colaborator cu identitate atribuită, care ulterior i-ar fi predat organelor de anchetă.

Procurorii DNA indică faptul că faptele ar fi avut loc pe o perioadă cuprinsă între noiembrie 2025 și aprilie 2026, în contextul unor operațiuni vamale desfășurate în mod repetat în Portul Constanța. În documentele anchetei se arată că anumite declarații vamale erau procesate într-un timp foarte scurt, în unele cazuri chiar de ordinul minutelor, ceea ce a ridicat suspiciuni privind modul în care era gestionat fluxul de importuri.

Suspiciuni de corupție sistemică în Vama Constanța

Cazul apare pe fondul unor investigații mai vechi privind activitatea din port. Un raport al Ministerului Finanțelor, citat în investigații jurnalistice, arăta că unele declarații vamale erau procesate în mai puțin de 2 minute, peste 70% din lucrări erau gestionate de doar doi inspectori sau că o parte din activitate era realizată în afara programului de lucru.

Tags:
Citește și...
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Eveniment
ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Eveniment
Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
Eveniment
Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
Eveniment
130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant
Eveniment
 (VIDEO) Sturion uriaș eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au prins cinci braconieri în flagrant
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Politică
(VIDEO) Percheziții coordonate în mai multe țări după destructurarea unei rețele de suplimente contrafăcute. Rețeaua acționa și în România
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Eveniment
Sentință controversată la Iași: Judecătorii au acceptat relația unui bărbat de 35 de ani cu o minoră
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Eveniment
Alba: Doi minori, reținuți pentru viol. Victima e o fată de 13 ani (VIDEO)
Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu
Eveniment
Președintele Consiliului Fiscal: E impropriu să vorbim despre dezastru economic după datele INS / Explicațiile lui Daniel Dăianu
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
Eveniment
Percheziții pentru achiziții suspecte la Complexul Energetic Oltenia. Au fost ridicate acte și echipamente
Ultima oră
16:43 - ANAF extinde verificările fiscale în zona Realitatea Plus. Controale aprofundate asupra rețelei de firme din jurul lui Maricel Păcuraru
16:43 - Guvernul retrage statutul de utilitate publică al asociației conduse de Adrian Năstase. Care este, potrivit lui Năstase, adevărata miză
16:28 - Ce avere și ce salariu are Emmanuel Macron. Detaliile care au surprins Franța
16:24 - Comisia din Senat a avizat proiectul de abrogare a legilor antilegionare. Cine sunt senatorii care au votat
16:16 - Tanczos Barna cere accelerarea plății subvențiilor APIA. Peste jumătate din ajutoarele ANT au fost deja autorizate
16:10 - Ilie Bolojan, declarație de presă în zi crucială pentru economie. Anunțul Guvernului vine după decizia CE privind PNRR
15:59 - Intervenţie contracronometru: Doi adolescenți, salvați dintr-un lac din Chitila / Fata căzuse în apă, iar băiatul a sărit să o salveze
15:52 - Raportul ajuns pe masa Guvernului arată un adevărat dezastru. Ce riscă România (DOCUMENT)
15:51 - 130.000 de euro găsiți la Parchetul Curții de Apel Constanța. Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță, în centrul unui nou scandal de corupție
15:40 - Mihai Mărgineanu, replică la acuzațiile primite după ce s-a plâns de taxe: „Caragiale a murit. Nu e nevoie să-l înjurați că nu mai aude”