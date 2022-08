Ce sume de bani au lăsat invitații la nunta lui George Simion? „Darul”substanțial din partea lui Gigi Becali

George Simion s-a căsătorit sâmbătă cu Ilinca Munteanu, într-o Liderul partidului AUR le-a cerut celor peste 10.000 de invitați să doneze alimente, care să intre în meniul de la petrecere, în loc să dea bani.

Totuși, cei care au vrut neapărat să lase o sumă de bani, au fost asigurați că vor fi folosiți pentru achiziționarea unui spital mobil. Cei mai mulți invitați au lăsat sume mici, precum 10 sau 15 lei.

Președintele partidului AUR a invitat la nuntă „toți românii”, cărora le-a cerut să vină îmbrăcați cu „cămașă populară”.

„Cine vrea sâmbătă să fie cu noi, de la mic la mare, poate veni. Cine nu, nu văd rostul pentru a ne urî între noi”, a scris el acum două zile, reluând astfel invitația celor care vor să vină la evenimentul lui.

„Darul” de nuntă din partea lui Gigi Becali pentru George Simion

Gigi Becali a făcut și el o donație importantă. Acestuia i s-a propus să fie naș, dar nu a dorit să ia parte la eveniment. Cu toate astea, afaceristul le-a oferit mirilor un dar de nuntă în valoare de 20.000 de euro: multă brânză de oaie cu care să se delecteze invitații.

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste. Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat.

A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează”,