Cea mai mare navă de croazieră din lume este aproape gata. Poate transporta 8.000 de persoane

O navă care va fi cel mai mare din lume a fost finalizată la un șantier naval din Finlanda și a făcut prima ieșire în largul mării pentru testele de navigație înainte de livrarea sa în octombrie 2023.

Icon of the Seas al Royal Caribbean International are o lungime de 365 de metri și o greutate de circa 250.800 de tone. Pentru a înțelege cât de mare este greutatea, este ca și când ai încerca să ți pe linia de plutire două CN Tower, conform Adevărul.

Cel mai mare parc acvatic pe mare

Când va porni prin apele Caraibelor, în ianurie 2024, va avea o capacitate de aproximativ 5.610 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului. Piesa de rezistență este reprezentantă de parcul acvatic al vasului, care este cel mai mare. Se numește Category 6 și va avea șase tobogane de apă care vor bate recordul, dar turiștii care vor să se relaxeze au parte de șapte piscine și nouă jacuzzi.

la șantierul naval Meyer Turku, unul dintre cei mai importanță constructori de nave din Europa. La o conferință de presă, care s-a desfășurat la începutul acestui an, președintele și directorul executiv al Royal Caribbean International, Michael Bayley, a declarat presei că nava este pe cale să se alăture flotei Royal Caribbean pe 26 octombrie, înainte de debutul său din 2024.

Actualul deținător al titlului de cea mai mare navă de croazieră din lume este o altă navă din flota Royal Caribbean, Wonder of the Seas. Ea are 362 de metri lungime și are doar 18 punți.

Royal Caribbean International prezintă Icon of the Seas ca fiind vârful evoluției liniei de croazieră și se folosește de cele mai recente tehnologii. Ea are în spate 50 de ani de studi.

„Poți avea parte de cea mai bună experiență din viața ta, iar când faci un pas înapoi și privești la toată energia și timpul care au fost investite în crearea acestei nave, este uluitor”, a declarat Bayley.

Vasul a finalizat primul set de teste pe mare în 22 iunie.

„În timpul primului său set de teste pe mare, Icon of the Seas a parcurs sute de mile, timp în care au fost testate motoarele principale, corpul navei, sistemele de frânare, direcția, nivelul de zgomot și vibrații”, se arată într-o declarație oficială a companiei. „Totul a fost făcut la timp, așa cum era prevăzut în program, în ciuda faptului că plecarea ei a fost întârziată din cauza condițiilor de vânt”.

Nava oferă mai mult de 40 de moduri de servi mâncarea, de a bea și distra. Are 20 de punți și opt zone diferite de explorat. Are și locuri rezervate exclusive adulților, precum primul bar cu piane, dar și zone pentru copiii, astfel că estee potrivită pentru orice tip de turist.

Există 28 de tipuri de cazare diferite, cu mai multe categorii pentru familii, mai multe amenajări cu vedere la ocean și maim ult spațiu pentru cei care călătoresc în grup.

Nava este propulsată cu gaz natural lichefiat, cu tehnologie de cellule de combustibil, ca parte a tranziției companiei către un viitor cu energie verde.

Vânzări record

Vorbele despre navă s-au răspândit foarte repede, astfel că vânzările în avans au fost record. Michael Bayley ar fi descris Icon of the Seas în timpul rezultatelor financiare trimestriale ale companiei ca fiind „literalmente cea mai performantă lansare de produs nou pe care am avut-o vreodată”.

Nava va efectua vacanțe de șapte nopți în Caraibe de Est și Vest din miami pe tot parcusul anului. Fiecare navigație va include și o zivită la Perfect Day at CocoCay, destinația premiată a insulei private Royal Caribbean, precum și la noua sa extindere, Hideaway Beach.