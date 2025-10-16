Ceaiul și cafeaua sunt două dintre cele mai consumate băuturi din lume, apreciate pentru gustul lor și efectul energizant. Totuși, specialiștii atrag atenția că unele pliculețe de ceai și pahare de unică folosință pot elibera . Aceste particule microscopice ajung în organism prin consum frecvent, afectând digestia, sistemul nervos și echilibrul hormonal al consumatorilor. Pe termen lung, expunerea constantă la aceste substanțe poate duce la inflamații cronice, stres oxidativ și dereglări endocrine semnificative.

Ce se ascunde în pliculețele de ceai și paharele de cafea

Cercetările recente au demonstrat că confecționate din nylon, plastic sau PET pot elibera miliarde de particule microscopice în lichidele fierbinți. Analizele de laborator au arătat că o singură infuzie poate conține între 80 și peste 1.000 de particule, în funcție de materialul folosit.

Aceste microplastice devin purtători pentru aditivi chimici, coloranți și metale grele, care pătrund ușor în organism în timpul consumului. Medicii avertizează că expunerea constantă la astfel de substanțe poate declanșa inflamații interne, stres oxidativ și dezechilibre majore în funcționarea organismului.

Cum afectează ceaiul și cafeaua organismul atunci când sunt preparate greșit

Ceaiul și cafeaua servite în pahare din plastic pot favoriza eliberarea unor precum plumbul, cadmiul și Bisfenolul A. Acești compuși periculoși ajung ușor în organism atunci când lichidele fierbinți intră în contact cu materialele plastice neadecvate. Specialiștii avertizează că aceste substanțe pot afecta echilibrul hormonal, funcțiile metabolice și sănătatea ficatului, mai ales la femeile însărcinate. Expunerea prelungită la astfel de toxine este asociată cu tulburări endocrine, deficite neurologice și creșterea riscului de afecțiuni cronice grave.

Ce soluții recomandă medicii pentru consumul sigur al ceaiului și cafelei

Specialiștii recomandă utilizarea paharelor din sticlă, ceramică sau inox pentru a prepara și consuma ceaiul și . De asemenea, se recomandă alegerea ceaiurilor vrac, folosirea infuzoarelor metalice și evitarea contactului lichidelor fierbinți cu plasticul. În plus, sprijinirea inițiativelor care limitează microplasticele poate reduce riscul contaminării zilnice prin băuturile fierbinți.