B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ceaiul și cafeaua îți pot distruge sănătatea în timp. Avertismentul specialiștilor despre riscurile ascunse din băuturile preferate

Ceaiul și cafeaua îți pot distruge sănătatea în timp. Avertismentul specialiștilor despre riscurile ascunse din băuturile preferate

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 15:57
Ceaiul și cafeaua îți pot distruge sănătatea în timp. Avertismentul specialiștilor despre riscurile ascunse din băuturile preferate
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se ascunde în pliculețele de ceai și paharele de cafea
  2. Cum afectează ceaiul și cafeaua organismul atunci când sunt preparate greșit
  3. Ce soluții recomandă medicii pentru consumul sigur al ceaiului și cafelei

Ceaiul și cafeaua sunt două dintre cele mai consumate băuturi din lume, apreciate pentru gustul lor și efectul energizant. Totuși, specialiștii atrag atenția că unele pliculețe de ceai și pahare de unică folosință pot elibera microplastice periculoase. Aceste particule microscopice ajung în organism prin consum frecvent, afectând digestia, sistemul nervos și echilibrul hormonal al consumatorilor. Pe termen lung, expunerea constantă la aceste substanțe poate duce la inflamații cronice, stres oxidativ și dereglări endocrine semnificative.

Ce se ascunde în pliculețele de ceai și paharele de cafea

Cercetările recente au demonstrat că pliculețele de ceai confecționate din nylon, plastic sau PET pot elibera miliarde de particule microscopice în lichidele fierbinți. Analizele de laborator au arătat că o singură infuzie poate conține între 80 și peste 1.000 de particule, în funcție de materialul folosit.

Aceste microplastice devin purtători pentru aditivi chimici, coloranți și metale grele, care pătrund ușor în organism în timpul consumului. Medicii avertizează că expunerea constantă la astfel de substanțe poate declanșa inflamații interne, stres oxidativ și dezechilibre majore în funcționarea organismului.

Cum afectează ceaiul și cafeaua organismul atunci când sunt preparate greșit

Ceaiul și cafeaua servite în pahare din plastic pot favoriza eliberarea unor substanțe toxice precum plumbul, cadmiul și Bisfenolul A. Acești compuși periculoși ajung ușor în organism atunci când lichidele fierbinți intră în contact cu materialele plastice neadecvate. Specialiștii avertizează că aceste substanțe pot afecta echilibrul hormonal, funcțiile metabolice și sănătatea ficatului, mai ales la femeile însărcinate. Expunerea prelungită la astfel de toxine este asociată cu tulburări endocrine, deficite neurologice și creșterea riscului de afecțiuni cronice grave.

Ce soluții recomandă medicii pentru consumul sigur al ceaiului și cafelei

Specialiștii recomandă utilizarea paharelor din sticlă, ceramică sau inox pentru a prepara și consuma ceaiul și cafeaua. De asemenea, se recomandă alegerea ceaiurilor vrac, folosirea infuzoarelor metalice și evitarea contactului lichidelor fierbinți cu plasticul. În plus, sprijinirea inițiativelor care limitează microplasticele poate reduce riscul contaminării zilnice prin băuturile fierbinți.

Tags:
Citește și...
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
Eveniment
ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
Eveniment
3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Eveniment
O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Eveniment
Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Eveniment
Newsweek: Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
Eveniment
A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Eveniment
Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)
Eveniment
Carmen Dan, audiată în dosarul fraudei de lux. Ce a transmis fosta ministră de Interne: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni” (VIDEO)
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Eveniment
TVR, în doliu. Andrei Bacalu, jurnalistul care a transmis aselenizarea din 1969, a murit la vârsta de 86 de ani
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Eveniment
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Ultima oră
17:58 - Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
17:56 - Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
17:27 - „Bombardierul” Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
17:25 - ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
17:25 - Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul
17:23 - 3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
17:08 - O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
16:35 - Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
16:35 - Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
16:35 - Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale