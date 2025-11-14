B1 Inregistrari!
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)

Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 23:35
Cel mai mare rechin alb din Atlantic reapare în apele SUA. Ce spun cercetătorii (FOTO)
sursa foto: instagram/Ocearch
Cuprins
  1. Cum a fost depistat Contender de-a lungul Coastei de Est
  2. De ce a devenit Contender unul dintre „cei mai nordici rechini ping-pong”
  3. Ce indicii oferă Contender despre migrația rechinilor albi

Cel mai mare rechin alb observat în Atlantic a fost localizat din nou în apropierea Coastei de Est a Statelor Unite. Contender, un mascul adult monitorizat de Ocearch, și-a continuat traseul spectaculos între SUA și Canada. Cercetătorii urmăresc fiecare mișcare, sperând să descifreze secretele migrației și ale reproducerii acestei specii.

Cum a fost depistat Contender de-a lungul Coastei de Est

Rechinul alb Contender a atras atenția experților prin traseul său atipic. El a fost remarcat anul acesta în mai multe puncte ale Coastei de Est, inclusiv în apropierea provinciei Quebec. Acest mascul adult cântărește aproximativ 750 de kilograme. Lungimea sa ajunge la aproape patru metri. Organizația internațională Ocearch îl monitorizează constant din ianuarie, potrivit The US Sun.

La începutul anului, specialiștii au reușit să îl captureze temporar pentru montarea unei etichete satelitare. Operațiunea a avut loc în largul coastelor statelor Florida și Georgia. De atunci, dispozitivul transmite automat un semnal atunci când aripioara dorsală iese la suprafață. Semnalul, numit „ping”, este înregistrat de sateliții Argos.

Din primăvară până la jumătatea lunii iunie, Contender a fost detectat în zona Outer Banks, Carolina de Nord. În iulie, a continuat să înainteze către nord, fiind reperat ulterior în largul statului Massachusetts.

sursa foto: instagram/Ocearch

De ce a devenit Contender unul dintre „cei mai nordici rechini ping-pong”

Pe măsură ce vara s-a încheiat, semnalele transmise de dispozitiv au confirmat prezența rechinului în apele Canadei. La finalul lunii octombrie, Contender a fost detectat din nou, dar de această dată în timp ce revenea spre Statele Unite. Traseul său extins i-a determinat pe experți să îl descrie drept unul dintre „cei mai nordici rechini ping-pong” monitorizați până acum, relatează libertatea.ro.

Chris Fischer, fondatorul și liderul expedițiilor Ocearch, a subliniat caracterul excepțional al acestui comportament. El a declarat că „foarte puțini rechini ajung atât de departe spre nord”. Potrivit lui Fischer, aceste animale își folosesc lunile calde pentru a se pregăti pentru sezonul rece.

Ce indicii oferă Contender despre migrația rechinilor albi

La două săptămâni după localizarea sa din Canada, Contender a fost detectat în largul orașului Atlantic City, New Jersey. Ocearch a transmis că „fiecare semnal reprezintă o nouă piesă în puzzle-ul migrației rechinilor albi din Atlanticul de Nord-Vest, iar echipa noastră urmărește cu atenție fiecare deplasare”.

Specialiștii se așteaptă ca rechinul să continue traseul obișnuit către sud. El ar trebui să revină în apele calde ale Floridei, unde resursele de hrană sunt abundente. Cercetătorii speră ca monitorizarea acestui exemplar să ofere indicii importante despre comportamentul reproductiv al rechinilor albi.

Fischer a explicat rolul crucial al acestor indivizi maturi. „Acești masculi maturi sunt extrem de importanți, deoarece ne pot oferi indicii despre locul și momentul împerecherii”, a spus el. Spre deosebire de femele, care au un ciclu migrator de doi ani, „masculii de rechin alb își concentrează aproape întregul an pe comportamentul de reproducere”.

El a mai adăugat că nu a fost identificat până acum niciun loc de împerechere în cele nouă populații globale ale speciei. „Dacă l-am descoperi, ar fi o premieră absolută”, a subliniat Fischer.

