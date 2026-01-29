România are un nou campion mondial, iar vestea vine dintr-un domeniu mai puțin cunoscut. La doar 13 ani, Ianis Scutaru a reușit să intre în , devenind cel mai rapid telegrafist din lume.

Performanța sa impresionează nu doar prin rezultat, ci și prin nivelul de dificultate al disciplinei. Telegrafia de viteză cere reflexe rapide, atenție maximă și multă disciplină. Sunt calități pe care băiatul le-a demonstrat din plin. Talentul său a fost remarcat și anul trecut, când a devenit finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Ianis face parte din studiul de cercetare „Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești”, derulat de pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul Brain Map. Această includere confirmă potențialul său remarcabil. Reușita lui este rezultatul unei combinații rare de inteligență, muncă și perseverență.

Cum a ajuns campion mondial la doar 13 ani

Drumul spre titlul de campion mondial a început dintr-o simplă curiozitate și din dorința de a face parte dintr-o echipă. Elev al Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț, Ianis a transformat codul Morse într-o adevărată limbă. Astăzi, o stăpânește cu o viteză uluitoare.

De aproape opt ani se antrenează constant, iar pasiunea s-a transformat treptat în performanță. „Prima oară devenisem campion național, după vreo trei ani, cam așa. Și de atunci nu m-am mai uitat în spate”, a spus băiatul, potrivit observatornews.ro.

Consacrarea a venit în Germania, la Târgul Internațional al Radioamatorilor. În fața a peste 11.000 de vizitatori din 50 de țări, Ianis a demonstrat că vârsta nu este un obstacol atunci când există determinare.

„Eu am cea mai mare viteză de 1160 de semne pe minut și pentru a ajunge aici a fost nevoie de muncă și mi-am sacrificat din timpul liber”, a mai precizat Ianis.

De ce este recordul lui Ianis atât de greu de egalat

Recordul stabilit de Ianis este considerat de specialiști aproape imposibil de egalat. În telegrafia de viteză, cunoscută la noi ca telegrafie SAL, nivelul la care concurează presupune viteze de transmitere și recepție pe care majoritatea radioamatorilor din lume nu le pot urmări.

„Pentru el, ceea ce face el și recordul lui mondial este un absolut. Adică a reușit să spargă barierele inclusiv ale senioratului, deși abia acum se pregătește să treacă la juniori mari”, a transmis tatăl băiatului.

Între timp, parcursul său capătă o nouă dimensiune. Finalist al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Ianis a fost inclus în studiul național „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești”, realizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu BrainMap Neuroscience.

Este cea mai avansată analiză neurocognitivă derulată până acum în România. Studiul urmărește să explice ce se întâmplă, de fapt, în creierul tinerilor cu performanțe excepționale.

„Putem vedea cu ajutorul unui căști cu 19 electrozi, activitate electrică în toate cele 47 de arei din , mai exact în 80.000 de puncte din creier. Arată anumite dezechilibre, anumite predispoziţii către anumite probleme”, a mai declarat Adela Bălaşa, Tehnician Neurofeedback.