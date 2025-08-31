Record mondial: Trei frați din Scoția au traversat Pacificul în 139 de zile. Ce au îndurat în călătoria de 14.500 km (VIDEO)

Trei frați din Edinburgh, Scoția, au reușit o performanță istorică: au traversat Oceanul Pacific în doar 139 de zile, stabilind un nou record mondial. Jamie, Ewan și Lachlan Maclean au pornit la drum în aprilie, din Lima, Peru, la bordul unei bărci botezate Rose Emily, în memoria surorii lor dispărute.

Cuprins:

Cum au reușit cei trei frați traversarea Pacificului

Peripețiile și obstacolele întâlnite pe mare

Ce i-a motivat să continue în ciuda greutăților

Scopul caritabil al expediției și fondurile strânse

După 14.500 de kilometri parcurși pe mare, cei trei au ajuns sâmbătă pe uscat în aplauzele rudelor și susținătorilor, anunțând finalul aventurii cu rachete de semnalizare, notează .

Călătoria a fost plină de provocări: vreme extremă, rău de mare și valuri uriașe. Lachlan a fost la un pas să fie luat de ape, iar Jamie a povestit că ultimele trei zile au fost cele mai grele, din cauza Curentului Australian de Est și a Marii Bariere de Corali, care i-au încetinit considerabil.

Ewan și-a dat demisia pentru a fi alături de frații lui, iar cei trei mărturisesc că nu ar fi reușit fără sprijinul reciproc: „Moralul era la pământ, dar faptul că eram împreună ne-a ținut pe linia de plutire”, a spus Jamie Maclean.

Expediția nu a fost doar o aventură sportivă, ci și una caritabilă. Frații Maclean au strâns peste 800.000 de lire sterline pentru proiecte de apă potabilă în Madagascar și își propun să ajungă la pragul de 1 milion de lire sterline.