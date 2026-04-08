Cele 5 țări din lume unde ajung cei mai puțini turiști. Iată câteva locuri aproape uitate de lume

Selen Osmanoglu
08 apr. 2026, 13:04
Sursa foto: Freepik
Într-o lume dominată de turismul de masă, există încă locuri care par complet rupte de agitația globală. Cinci țări primesc anual doar câteva mii de vizitatori, un contrast puternic față de milioanele de turiști care ajung în marile capitale sau în destinațiile exotice populare. Izolate, greu accesibile și uneori marcate de evenimente istorice sau naturale, aceste locuri ascund lagune cristaline, recife de corali intacte și comunități mici care își păstrează tradițiile.

Paradisuri izolate în Pacific

Kiribati, Insulele Marshall, Niue și Micronezia sunt printre cele mai puțin vizitate destinații de pe glob. Aceste state din Oceanul Pacific oferă peisaje spectaculoase, dar accesul dificil limitează numărul turiștilor, conform Daily Mail.

Kiribati, format din zeci de atoli răspândiți pe o suprafață vastă, poate fi atins doar după călătorii lungi, de până la 30 de ore. În schimb, vizitatorii descoperă o lume aproape neatinsă, cu lagune impresionante și un stil de viață tradițional.

Insulele Marshall sunt și mai greu de accesat. Cu aproximativ 6.000 de turiști anual, acestea păstrează o combinație între frumusețe naturală și o istorie marcată de conflicte și teste nucleare. Costurile ridicate și zborurile limitate fac ca aceste insule să rămână departe de turismul de masă.

Viață simplă și ritm lent

Niue este una dintre cele mai mici țări din lume, cu mai puțin de 2.000 de locuitori și aproximativ 9.000 de vizitatori anual. Aici nu există semafoare, traficul este aproape inexistent, iar viața se desfășoară într-un ritm lent, diferit de cel al orașelor moderne.

Accesul este limitat, în principal prin Noua Zeelandă, ceea ce contribuie la păstrarea unui mod de viață autentic, neadaptat turismului de masă.

Mistere și situri unice

Micronezia primește ceva mai mulți turiști, aproximativ 18.000 pe an, dar rămâne o destinație rară. Una dintre cele mai importante atracții este Nan Madol, un oraș antic construit pe un recif de corali, considerat unul dintre cele mai misterioase situri arheologice din lume.

Montserrat, insula care încearcă să revină

Spre deosebire de celelalte state, Montserrat, situată în Caraibe, a fost cândva o destinație populară. Totul s-a schimbat în 1995, când o erupție vulcanică a distrus capitala și o mare parte din infrastructură.

De atunci, turismul a scăzut drastic, iar accesul se face în principal prin Antigua. Astăzi, insula oferă un peisaj aparte, în care natura sălbatică se îmbină cu ruinele lăsate în urmă de dezastru.

