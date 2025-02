Cele Mai Mari 3 Povești de Divertisment din România în 2024

Află care sunt cele mai mari povești de divertisment din România în 2024, de la filmele cu cele mai mari încasări la evenimentele memorabile și multe altele.

În 2024, lumea divertismentului din România a fost plină de evenimente marcante. În loc să trecem în revistă fiecare poveste importantă, iată doar trei titluri care au captat cu adevărat atenția publicului în ultimele 12 luni.

Unul dintre cele mai mari subiecte din divertisment este plasarea festivalului românesc Untold pe locul 3 în clasamentul celor mai bune 100 de festivaluri din lume. De asemenea, vom vorbi despre cele mai noi jocuri de pe cele mai sigure platforme de iGaming din România, filmele cu cele mai mari încasări din acest an și alte povești importante.

Festivalul Untold din România, pe locul 3 în lume

În iunie, prestigiosul DJ Mag a clasat festivalul Untold pe locul 3 în lista celor mai bune 100 de festivaluri din lume în 2024, depășind evenimente consacrate precum Burning Man, , Glastonbury și Ultra Music Festival.

Singurele festivaluri care s-au clasat mai sus decât Untold au fost EDC Las Vegas (#2) și Tomorrowland din Belgia (#1). Clasamentul a fost stabilit pe baza numărului total de voturi primite de la fanii care au participat la aceste evenimente, subliniind popularitatea lor.

Alte festivaluri care au intrat în top 10 includ Creamfields, World Club Dome, EXIT Festival și Kappa Futur. Festivalul Neversea, parte din universul Untold, s-a clasat pe locul 23.

Saga Festival a fost, de asemenea, în top 100 (#65), iar Electric Castle a intrat pe locul 76.

Ediția din acest an a Untold s-a desfășurat în Cluj-Napoca între 8 și 11 august, având invitați de renume precum Carl Cox, Louis Tomlinson, Lenny Kravitz și Sam Smith, alături de artiști precum Zerb, Solomun, Fisher, Burna Boy, Swedish House Mafia și alții.

Cele mai noi jocuri lansate în 2024

În sectorul iGaming, cinci dintre cele mai populare sloturi online lansate pe cele mai sigure platforme din România, unele oferind bonusuri de tip pentru noii jucători, au fost:

Rich Wilde and the Tome of Insanity de la Play’n GO Revenge of Loki Megaways de la Pragmatic Play Fishin’ Pots of Gold – Gold Blitz Extreme de la Gameburger Studios și Games Global The Lost Boys de la Blueprint Gaming Danger High Voltage 2 de la Big Time Gaming

Mențiuni speciale: Cluster Kingdom (ELK Studios), Moon Spell (Red Tiger Gaming), Twister (NetEnt) și Fire Blaze Xtreme: Elena Brava (Playtech). Alte titluri remarcabile includ Bigger Catch Bass Fishing de la Blueprint, Cats of Olympus de la Push Gaming și Big Bass Vegas Double Down Deluxe de la Reel Kingdom și Pragmatic Play.

Filmele cu cele mai mari încasări în România în 2024

Cel mai mare succes cinematografic al anului în România a fost blockbuster-ul Deadpool și Wolverine, urmat de Buzz House: The Movie (#2), Inside Out 2 (#3), Dune: Partea a Doua (#4) și Tati Part Time (#5).

Pe locul 6 s-a clasat Despicable Me 4, urmat de Venom: The Last Dance (#7), Moartea în Vacanțe (#8), Bad Boys: Ride or Die (#9) și Kung Fu Panda 4 (#10).

Alte titluri remarcabile includ (#11), The Garfield Movie (#12), It Ends With Us (#13), 10 Lives (#14) și Candidatul Perfect (#15).

Cea mai anticipată producție care s-a dovedit a fi o dezamăgire a fost Beetlejuice Beetlejuice, care s-a clasat pe locul 22.

Alte povești mari din divertismentul românesc

Echipa națională de fotbal a României s-a calificat recent în faza următoare a turneului UEFA Nations League, terminând pe primul loc în Grupa C2. De-a lungul competiției, care a început în septembrie 2024, au învins Kosovo (3-0), Lituania (3-1 și 2-1 în retur) și Cipru (3-0 și 4-1 în retur).

Ultimul meci împotriva Kosovo a fost abandonat din cauza problemelor din tribune, însă România și-a asigurat deja calificarea înainte de acest meci. Forma bună a echipei a determinat urcarea cu cinci poziții în clasamentul FIFA pentru echipele masculine, iar pe 19 decembrie este posibil să urce și mai mult.

Concluzie

Anul 2024 a fost unul excepțional pentru divertismentul din România, iar 2025 promite să fie la fel de spectaculos. Pe 3 decembrie, Târgul de Crăciun din Craiova a adus României locul 2 în competiția anuală European Best Destinations.

Tot în aceeași zi, New York Times a dezvăluit că filmul regizorului român Radu Jude, „Nu Aștepta Prea Mult de la Sfîrșitul Lumii”, a ajuns pe locul 4 în lista celor mai bune filme din 2024.