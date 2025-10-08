B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă

Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă

Elena Boruz
08 oct. 2025, 16:00
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Bob-ul stratificat, clasicul care nu dă greș
  2. Tunsoarea pixie: curaj, stil și expresivitate
  3. Straturile lungi și ondulate: feminitate și versatilitate
  4. Bretonul lateral, detaliul care întinerește instant
  5. Tunsoarea cu volum natural, look dinamic și plin de energie
  6. Cum să-ți menții tunsoarea perfectă

Vârsta de 50 de ani nu mai înseamnă demult renunțarea la stil sau la dorința de a arăta impecabil. Din contră, este momentul perfect pentru a-ți redefini imaginea și pentru a-ți pune în valoare frumusețea matură. O tunsoare bine aleasă poate avea un efect spectaculos: îți luminează trăsăturile, adaugă volum și dinamism părului și poate chiar „șterge” ani buni de pe chip.

Iarna aceasta, tendințele în hairstyling mizează pe texturi naturale, forme moderne și tunsori ușor de purtat, care oferă un aer tineresc și elegant fără efort, conform click.

Bob-ul stratificat, clasicul care nu dă greș

Pentru femeile care își doresc eleganță și rafinament fără prea mult efort, bob-ul stratificat este alegerea ideală. Această tunsoare oferă volum și dinamism, fiind perfectă pentru părul subțire sau lipsit de viață. Straturile bine definite subliniază linia maxilarului și adaugă un aer fresh și modern. Poate fi purtat drept, pentru un look sofisticat, sau cu ușoare bucle, pentru un efect mai delicat și tineresc.

Tunsoarea pixie: curaj, stil și expresivitate

Dacă preferi schimbările vizibile și îți dorești un look care atrage atenția, tunsoarea pixie modernă este perfectă. Aceasta nu mai este rezervată doar femeilor tinere, ci devine o opțiune elegantă și pentru cele de peste 50 de ani. Cu un breton lung sau texturi neregulate, pixie-ul pune accent pe expresivitatea feței, scoțând în evidență ochii și zâmbetul. Deși necesită tuns regulat pentru a-și păstra forma, rezultatul este un look sofisticat și contemporan.

Straturile lungi și ondulate: feminitate și versatilitate

Pentru doamnele care nu vor să renunțe la părul lung, straturile ușoare și onduleurile delicate reprezintă o alegere excelentă. Ele conferă volum, mișcare și vitalitate, eliminând aspectul tern. Această tunsoare se adaptează ușor oricărei forme a feței și este potrivită atât pentru ținutele de zi, cât și pentru evenimentele speciale.

Bretonul lateral, detaliul care întinerește instant

Un detaliu aparent minor, dar cu un impact major asupra imaginii, este bretonul lateral sau filat. Acesta adaugă un plus de prospețime, estompează ridurile fine și evidențiază trăsăturile naturale ale feței. Poate fi combinat cu aproape orice tip de tunsoare – bob, pixie sau păr lung – și oferă un aer mai blând și mai feminin.

Tunsoarea cu volum natural, look dinamic și plin de energie

Volumul este cuvântul-cheie al iernii în materie de coafuri. Tunsorile cu texturi naturale, straturi bine definite sau onduleuri lejere conferă un aspect energic și tineresc, care completează perfect stilul personal. Pentru a menține forma și vitalitatea părului, sunt recomandate produsele de styling ușor fixatoare și spray-urile pentru volum.

Cum să-ți menții tunsoarea perfectă

  • Alege produse adaptate tipului tău de păr: șampoane și balsamuri nutritive, măști și seruri.

  • Adaugă luminozitate prin reflexe calde sau un balayage discret.

  • Programează tunsori de întreținere la fiecare 6-8 săptămâni.

  • Protejează părul de frig și de căldura uscătorului.

  • Completează-ți look-ul cu accesorii simple: agrafe, bentițe sau onduleuri lejere.

Tags:
Citește și...
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Eveniment
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Eveniment
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Eveniment
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Eveniment
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Eveniment
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Eveniment
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Eveniment
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Ultima oră
17:05 - Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
16:49 - Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
16:49 - Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
16:46 - Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
16:46 - Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
16:44 - Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
16:40 - BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
16:31 - Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
16:07 - Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
15:55 - Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios