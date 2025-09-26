Ce polizor unghiular să alegi pentru lucrări din metal sau beton?

Polizoarele unghiulare sunt esențiale pentru operațiuni de tăiere, șlefuire și debavurare pe o gamă variată de materiale, de la structuri metalice la elemente din beton armat. Alegerea corectă a unui polizor unghiular nu se rezumă doar la selecția unui brand, ci implică o analiză a parametrilor tehnici, a ergonomiei și a dotărilor de siguranță esențiale pentru maximizarea eficienței operaționale și reducerea riscurilor profesionale.

Parametri tehnici importanți în alegerea polizorului unghiular

Performanța unui polizor unghiular în aplicații solicitante este raportată la specificațiile sale tehnice:

Puterea motorului (W)

Puterea electrică a motorului (W) este un indicator fundamental al capacității polizorului de a menține turația sub sarcină. Pentru lucrări intensive pe metal (oțel, fontă, inox) sau beton (simplu, armat, precomprimat), se recomandă următoarele:

aplicații ușoare spre medii (tăiere profile subțiri, debavurare, șlefuire fină): un polizor cu o putere cuprinsă între 800 W și 1.500 W; oferă un echilibru între performanță și manevrabilitate;

aplicații grele (tăiere țevi groase, șine, plăci de beton armat): un polizor cu puterea de peste 1.800 W, ideal chiar între 2.500 W – 2.800 W; un astfel de model dispune de o rezervă de putere semnificativă pentru a preveni blocarea discului și a menține o viteză de tăiere constantă, chiar și sub presiune susținută.

Diametrul discului (mm) și turația (RPM)

Diametrul discului influențează direct adâncimea de tăiere și suprafața de șlefuire. Turația în gol (RPM) trebuie corelată cu diametrul discului și tipul materialului prelucrat.

discuri de 115 mm și 125 mm: ideale pentru lucrări de precizie, tăierea profilelor subțiri, debavurare și șlefuire în spații restrânse; turații tipice: 10.000 – 12.000 RPM – sunt potrivite pentru metal;

discuri de 180 mm și 230 mm: destinate lucrărilor grele de tăiere și șlefuire pe materiale groase (țevi cu diametru mare, grinzi metalice, blocuri de beton); turații tipice: 6.000 – 8.500 RPM; o turație mai mare la discuri mari poate genera vibrații excesive și un risc sporit de deteriorare a discului; pentru beton, se utilizează discuri diamantate, care necesită o turație constantă pentru a asigura o tăiere eficientă și a prelungi durata de viață a discului;

sistemul de pornire lentă: esențial la polizoarele cu putere mare și discuri mari, pentru a evita șocurile mecanice la pornire și suprasolicitarea rețelei electrice;

protecția la repornire: previne repornirea accidentală a polizorului după o întrerupere a alimentării, o caracteristică vitală pentru siguranța în medii profesionale.

Vezi gama de disponibilă acum în oferta MASIF, apoi alege modelul de care ai nevoie pentru proiectele tale!

Sistemul de prindere al discului

Sistemul de prindere rapidă este un avantaj major în mediul profesional, permițând schimbarea rapidă și fără cheie a discurilor. Acesta reduce timpii morți și crește productivitatea. Sistemul trebuie să fie robust și rezistent la solicitări mecanice intense.

Considerații pentru lucrările pe metal

Activitățile desfășurate pe suprafețe metalice impun cerințe specifice, atât în ceea ce privește performanța, cât și siguranța polizorului unghiular.

Materiale și aplicații

oțel carbon, oțel aliat, fontă: polizoare cu putere mare, discuri abrazive standard sau cu un conținut ridicat de zirconiu; pentru tăierea precisă a profilelor, se pot folosi discuri subțiri (0.8 – 1.6 mm) cu riscul minim de deformare termică;

oțel inoxidabil (inox): necesită discuri speciale fără fier, sulf și clor (Fe/S/Cl

aluminiu și alte metale neferoase: se pot utiliza discuri abrazive specifice sau discuri cu carbură de siliciu; este importantă utilizarea unei turații mai mici pentru a preveni înfundarea discului și formarea de bavuri.

Sfaturi esențiale pentru lucrul pe metal

oprește automat polizorul pentru a preveni deteriorarea motorului în cazul unei solicitări excesive;

decuplează motorul de arborele de antrenare în cazul blocării discului, protejându-te de recul și prelungind durata de viață a angrenajelor;

protejează componentele interne ale motorului de particulele abrazive generate la tăierea metalului, prelungind astfel viața echipamentului;

permite ajustarea turației în funcție de tipul de material și discul utilizat, optimizând performanța și durata de viață a discului.

Considerații pentru lucrările pe beton

Tăierea și șlefuirea betonului sunt operațiuni extrem de solicitante, ce implică nevoia unor polizoare unghiulare robuste și a unor accesorii specifice.

Materiale și aplicații

beton simplu, beton armat, cărămidă, blocuri ceramice: necesită discuri diamantate, adaptate pentru tăiere uscată sau umedă; discurile cu segmente sudate cu laser sunt preferate pentru durabilitatea lor;

șanțuiri pentru instalații: se utilizează discuri diamantate pentru șanțuiri, adesea în combinație cu un sistem de aspirație a prafului;

finisarea suprafețelor din beton: se folosesc discuri de șlefuire diamantate tip „cupă” pentru egalizarea și pregătirea suprafețelor.

Sfaturi esențiale pentru lucrul pe pentru beton

sunt necesare o valoare mare a puterii și un cuplu constant, pentru a menține turația discului sub sarcină la tăierea betonului dens și a armăturii;

praful de beton este extrem de abraziv; de aceea, un sistem robust de etanșare a rulmenților și a motorului este vital pentru a preveni uzura prematură;

sistemul de aspirație a prafului (cu racord pentru aspirator) este obligatoriu în cazul unor lucrări în spații închise, pentru protejarea sănătății operatorului și menținerea vizibilității; se recomandă utilizarea unui aspirator profesional de tip M sau H;

apărătoarea reglabilă fără cheie permite ajustarea rapidă a unghiului de tăiere și a adâncimii;

sistemul de răcire optimizat previne supraîncălzirea motorului în condiții de utilizare intensivă.

Alegerea unui polizor unghiular pentru lucrări profesionale în metal sau beton este o investiție strategică ce influențează direct productivitatea, calitatea lucrărilor și siguranța operatorului. Dacă vrei să faci o astfel de achiziție, analizează în detaliu puterea motorului, diametrul discului, turația, sistemele de protecție la suprasarcină și recul, precum și soluțiile de gestionare a prafului.

Un echipament adaptat cerințelor specifice ale materialelor prelucrate va oferi un randament maxim și o durată de viață extinsă, contribuind semnificativ la optimizarea fluxurilor de lucru în orice atelier profesional. Vezi gama de polizoare unghiulare din oferta MASIF și raportează-te la aceste informații pentru a realiza cea mai bună alegere!