China va construi copii ale dronei turcești Bayraktar. ”Dacă nu le poți învinge, fă-le singur”

O companie chineză a construit o copie , pe care ucrainienii o folosesc rușilor, potrivit .

Compania de drone Electronics Technology Group Corporation (CETC) a făcut public noul UAV, în cadrul expoziției internaționale aerospațială Zhuhai Airshow 2022, scrie Clash Report.

”Dacă nu le poți învinge, fă-le singur”, a fost mesajul alături de care au circulat fotografiile.

