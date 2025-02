Chișinău: Moarte misterioasă, în cazul unei afaceriste. Cine este femeia care ar fi decedat în timpul unei intervenții estetice

O tânără de 35 de ani, în , în timpul unei intervenții estetice, în mod misterios, conform .

Femeia, proprietara unui magazin de haine

Liuba Monalisa avea 35 de ani și era cunoscută în oraș pentru un magazin de haine. Magazinul său se numește „Mona Lisa Boutique”.

De asemenea, femeia era cunoscută și pentru colaborările cu mai multe vedete din Chișinău.

Ea ar fi mers la salon, pe 30 ianuarie, pentru a-și face o intervenție estetică numită „Morpheus 8”.

În timpul intervenției, a decedat, însă motivele sunt încă neclare.

Autoritățile nu au spus dacă decesul a fost provocat de intervenția chirurgicală sau din alte motive.

„Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil”, a spus o influenceriță din Republica Moldova.

Procedura estetică la care apelase, Morpheus 8, este una minim invazivă și combină tehnologia microneedling cu radiofrecvența pentru a îmbunătăți textura și tonusul pielii.

Ea este considerată sigură pentru majoritatea pacienților, însă este necesară o evaluare medicală înainte de tratament.