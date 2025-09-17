B1 Inregistrari!
Cine e cunoscuta sportivă de top, rănită în accidentul rutier provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu

Ana Maria
17 sept. 2025, 19:19
Sursa foto: Toto Dumitrescu / Instagram
Cuprins
  1. Cine este sportiva rănită în accidentul rutier în care a fost implicat și Toto Dumitrescu
  2. Ce informații apăruseră la scurt timp după accidentul în care fusese implicat Toto Dumitrescu
  3. La ce competiție participase, recent, cunoscuta sportivă

Noi informații ies la iveală în cazul accidentului rutier în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Tânăra rănită în accidentul rutier, în care a fost implicat Toto Dumitrescu, este o sportivă cunoscută în România, cu rezultate notabile în tenisul de câmp.

Cine este sportiva rănită în accidentul rutier în care a fost implicat și Toto Dumitrescu

Ilinca Dalina Amariei, în vârstă de 23 de ani, se afla la volanul mașinii implicate în coliziune atunci când s-a produs evenimentul, fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit Gazetei Sporturilor, Amariei, care în prezent ocupă locul 384 în clasamentul WTA, conducea un Audi de culoare neagră, când SUV-ul condus de Toto Dumitrescu a lovit vehiculul său.

Accidentul rutier a avut loc duminică, în zona bulevardului Primăverii din București. Autoritățile au constatat că Ilinca Amariei ar fi trebuit să acorde prioritate în intersecție, iar ulterior testele antidrog au indicat că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de coliziune.

În urma evenimentului, actorul a fugit de la locul accidentului, dar a fost reținut ulterior pentru 24 de ore de polițiștii din Ilfov. Incidentul a stârnit reacții intense în spațiul public, mai ales după ce inițial actorul a negat consumul de substanțe și a justificat fuga afirmând că „a fost speriat” și că „a fost greșeala ei”, referindu-se la șoferița implicată. Procurorii au solicitat ulterior arestarea lui, având în vedere rezultatele pozitive la droguri confirmate de INML.

Ce informații apăruseră la scurt timp după accidentul în care fusese implicat Toto Dumitrescu

Primele informații, difuzate de Antena 3 CNN, potrivit Știripesurse, menționau că în mașina lovită de Toto Dumitrescu se afla o sportivă de performanță care a fost internată pentru scurt timp, dar care ar fi cerut ulterior externarea.

Ulterior, GSP.ro a confirmat că tânăra accidentată este Ilinca Dalina Amariei, recunoscută pentru rezultatele sale atât la nivel național, cât și internațional. Originară din Iași, Amariei a fost campioană națională și a reușit, în 2024, să intre pentru prima dată în primele 400 de jucătoare ale lumii. Ea a fost antrenată de Adrian Marcu, cunoscut pentru colaborarea cu Simona Halep, iar în prezent lucrează sub îndrumarea lui Adrian Gavrilă.

În urma accidentului, Amariei a suferit răni ușoare la picioare, care au necesitat tratament medical, însă starea ei generală este stabilă. Imagini surprinse la fața locului arată cum Toto Dumitrescu a discutat cu tânăra înainte ca aceasta să părăsească locul incidentului. Ancheta poliției a arătat că SUV-ul condus de actor a lovit autoturismul condus de Amariei și a atins și o altă mașină aflată în intersecție. Chiar dacă actorul avea prioritate, se pare că nu a mai putut evita coliziunea.

La ce competiție participase, recent, cunoscuta sportivă

Ilinca Amariei este cunoscută și pentru performanțele sale internaționale. Ea a reprezentat România în competiția BJK Cup, inclusiv în proba de dublu, alături de Mara Gae, împotriva perechii japoneze Shuko Aoyama și Eri Hozumi. Cu doar câteva zile înainte de accident, Amariei a participat la competiția W75, Țiriac Foundation Women’s Cup de la București.

Acest incident a adus din nou în atenția publicului problemele legate de comportamentul la volan și consumul de substanțe interzise. Totodată, situația a generat o dezbatere despre responsabilitatea șoferilor și modul în care autoritățile gestionează astfel de accidente cu persoane publice implicate. În timp ce Ancheta continuă, Amariei se recuperează și își pregătește revenirea pe terenul de tenis, continuând să reprezinte România în competițiile internaționale și să-și construiască cariera profesională, în ciuda momentului neplăcut provocat de accident.

Astfel, accidentul a devenit un subiect mediatizat, datorită atât statutului sportiv al tinerei, cât și al implicării fiului fostului fotbalist Ilie Dumitrescu. Publicul a urmărit cu interes evoluția ambelor părți implicate, iar ancheta autorităților va stabili în detaliu circumstanțele care au condus la accidentul rutier. În prezent, Amariei se concentrează pe recuperare și pe revenirea la activitățile sportive, demonstrând profesionalism și calm în fața unui incident nefericit, care ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

