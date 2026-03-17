Acasa » Eveniment » Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani

Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani

Ana Maria
17 mart. 2026, 22:02
Sursa Foto: Facebook/ Electric Castle
Cuprins
  1. Electric Castle 2026: Cine sunt capetele de afiș ale ediției din această vară
  2. Ce artiști mai urcă pe scenă
  3. Electric Castle 2026: Ce moment special îi așteaptă pe fani
  4. Cât costă abonamentele și cum pot fi cumpărate

Organizatorii Electric Castle 2026 au dezvăluit lista completă de artiști pentru ediția din 2026, care va avea loc între 16 și 19 iulie și va avea loc, ca în fiecare an, pe domeniul Castelul Bánffy. Evenimentul promite din nou un mix spectaculos de genuri și artiști internaționali.

Electric Castle 2026: Cine sunt capetele de afiș ale ediției din această vară

Organizatorii au făcut publică lista completă de artiști, iar line-up-ul aduce pe scenă nume sonore din industria muzicală internațională. Printre artiștii principali se regăsesc The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, care au generat deja interes în rândul publicului, potrivit Actual de Cluj.

Pentru Teddy Swims, participarea marchează prima apariție atât la Electric Castle, cât și în România, artistul devenind cunoscut la nivel global după succesul piesei „Lose Control”.

Ce artiști mai urcă pe scenă

Pe scena principală vor concerta și Wet Leg, Nothing But Thieves și LP, completând un line-up divers, care combină mai multe stiluri muzicale.

În zona hip-hop sunt așteptați Kneecap, Yung Lean și Bladee, în timp ce scena electro îi aduce pe Chase & Status, Subtronics și Kölsch.

Electric Castle 2026: Ce moment special îi așteaptă pe fani

Unul dintre cele mai interesante momente ale festivalului va fi concertul trupei Dogstar, din care face parte actorul Keanu Reeves. Formația revine în fața publicului după o perioadă lungă de absență, iar prezența lor este considerată un punct de atracție important.

Line-up-ul din acest an include peste 200 de artiști, acoperind genuri variate, de la rock și indie până la muzică electronică și hip-hop. Printre cei confirmați se mai numără Sleaford Mods, Nastia, Quantic și Sullivan King.

Cât costă abonamentele și cum pot fi cumpărate

Abonamentele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Electric Castle, prețul de pornire fiind de 169 de euro plus taxe pentru acces general.

Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată, iar organizatorii oferă și posibilitatea plății în rate, cu un avans de 20 de euro.

