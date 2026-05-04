Locuitorii din Dubai au trecut luni prin momente tensionate, după ce autoritățile au transmis un avertisment de securitate direct pe telefoanele mobile. În doar câteva minute, mulți oameni au căutat adăpost, iar deasupra orașului s-au auzit zgomote puternice provocate de interceptări.

Ce s-a întâmplat deasupra Dubaiului în timpul alertei

Primele semnale de alarmă au apărut după ce autoritățile din au activat o alertă de raid aerian, în contextul unor posibile amenințări cu rachete. La scurt timp după notificările oficiale, în mai multe zone ale orașului s-au auzit bubuituri puternice, asociate cu operațiuni de interceptare desfășurate în spațiul aerian.

🔴 BAE hava savunma sistemleri belirsiz füzelere karşı atış gerçekleştiriyor. Dubai’deki Cebel Ali limanında patlama sesleri duyuluyor. — Conflict (@ConflictTR)

Pentru mulți locuitori, acesta a fost primul episod de acest fel după încetarea focului din conflictul care a tensionat recent relațiile cu , relatează stiripesurse.ro.

Ce mesaj au primit oamenii pe telefoanele mobile

Avertizarea transmisă de autorități a cerut reacție imediată și a recomandat populației să caute rapid un spațiu protejat. „Având în vedere situația actuală și potențialele amenințări cu rachete, căutați imediat un loc sigur în cea mai apropiată clădire securizată, stai departe de ferestre, uși, și locuri deschise”, se arată în mesaj.

La scurt timp, autoritățile au revenit cu o nouă notificare, în care au anunțat că situația era „acum sigură” și că locuitorii își puteau relua activitățile normale, respectând în continuare „precauțiile necesare”.

Ce legătură are incidentul cu tensiunile din Strâmtoarea Ormuz

În aceeași zi, Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a lansat două drone asupra unui petrolier asociat companiei petroliere de stat ADNOC.

Ministerul de Externe de la Abu Dhabi a condamnat ferm incidentul și a transmis: „Vizarea transportului maritim comercial și utilizarea Strâmtorii Ormuz ca instrument de coerciție economică sau șantaj reprezintă acte de piraterie din partea Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran”.

Autoritățile emirateze au precizat că nimeni nu a fost rănit și au catalogat incidentul drept o „încălcare flagrantă” a Rezoluției 2817 a Consiliului de Securitate al .