B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian

Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian

Iulia Petcu
04 mai 2026, 19:37
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat deasupra Dubaiului în timpul alertei
  2. Ce mesaj au primit oamenii pe telefoanele mobile
  3. Ce legătură are incidentul cu tensiunile din Strâmtoarea Ormuz

Locuitorii din Dubai au trecut luni prin momente tensionate, după ce autoritățile au transmis un avertisment de securitate direct pe telefoanele mobile. În doar câteva minute, mulți oameni au căutat adăpost, iar deasupra orașului s-au auzit zgomote puternice provocate de interceptări.

Ce s-a întâmplat deasupra Dubaiului în timpul alertei

Primele semnale de alarmă au apărut după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au activat o alertă de raid aerian, în contextul unor posibile amenințări cu rachete. La scurt timp după notificările oficiale, în mai multe zone ale orașului s-au auzit bubuituri puternice, asociate cu operațiuni de interceptare desfășurate în spațiul aerian.

Pentru mulți locuitori, acesta a fost primul episod de acest fel după încetarea focului din conflictul care a tensionat recent relațiile cu Iranul, relatează stiripesurse.ro.

Ce mesaj au primit oamenii pe telefoanele mobile

Avertizarea transmisă de autorități a cerut reacție imediată și a recomandat populației să caute rapid un spațiu protejat. „Având în vedere situația actuală și potențialele amenințări cu rachete, căutați imediat un loc sigur în cea mai apropiată clădire securizată, stai departe de ferestre, uși, și locuri deschise”, se arată în mesaj.

La scurt timp, autoritățile au revenit cu o nouă notificare, în care au anunțat că situația era „acum sigură” și că locuitorii își puteau relua activitățile normale, respectând în continuare „precauțiile necesare”.

sursa: b1tv.ro

Ce legătură are incidentul cu tensiunile din Strâmtoarea Ormuz

În aceeași zi, Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a lansat două drone asupra unui petrolier asociat companiei petroliere de stat ADNOC.

Ministerul de Externe de la Abu Dhabi a condamnat ferm incidentul și a transmis: „Vizarea transportului maritim comercial și utilizarea Strâmtorii Ormuz ca instrument de coerciție economică sau șantaj reprezintă acte de piraterie din partea Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran”.

Autoritățile emirateze au precizat că nimeni nu a fost rănit și au catalogat incidentul drept o „încălcare flagrantă” a Rezoluției 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Tags:
Citește și...
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Externe
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Externe
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Externe
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Externe
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Externe
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat
Externe
Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Externe
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
Externe
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Externe
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Ultima oră
21:08 - Ne-am pierdut cuvintele pe drum. De vorbim mai puțin decât acum 20 de ani
21:06 - Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
20:59 - Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
20:38 - Dinamo schimbă emblema după 20 de ani. Cum arată noul simbol
20:31 - Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
20:18 - Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
20:02 - Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
20:01 - 1 Mai cu peripeții la malul mării. Ce s-a ales de prima mare vacanță pe litoral după prognozele meteo greșite
19:28 - Ce s-a aflat despre spectacolul Alexandrei Căpitănescu după prima repetiție pe scenă
19:15 - Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)