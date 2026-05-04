B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii

Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 18:29
Un oraș importat din SUA trebuie evacuat de urgență cât mai repede posibil. Ce au anunțat cercetătorii
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. De ce un oraș din SUA este în pericol
  2. Ce pericole amenință un oraș din SUA
  3. Pot digurile actuale să salveze orașul
  4. Ce măsuri au fost luate

Un oraș din SUA a ajuns la un „punct fără întoarcere” din cauza crizei climatice.  Specialiștii avertizează că ar trebui să înceapă imediat evacuările pentru a ocoli un dezastru.

De ce un oraș din SUA este în pericol

Cercetătorii au ajuns la concluzia că New Orleans se confruntă cu o amenințare gravă din cauza creșterii nivelului mării și a eroziunii accelerate a zonelor umede din sudul Louisianei.

O lucrare științifică  estimează că localitatea ar putea fi complet înconjurată de apele Golfului Mexic înainte de sfârșitul acestui secol. Regiunea este descrisă drept cea mai vulnerabilă zonă costieră din lume din punct de vedere fizic, scrie The Guardian. 

Analiza compară temperaturile globale actuale cu o perioadă similar de caldă de acum 125.000 de ani, care a generat o creștere masivă a nivelului mării.

Ce pericole amenință un oraș din SUA

Sudul statului Louisiana este afectat de o combinație de factori distructivi: încălzirea globală, intensificarea uraganelor și fragmentarea litoralului cauzată de industria petrolului și a gazelor. Datele indică o posibilă creștere a nivelului mării între 3 și 7 metri.

În acest sens, linia țărmului s-ar putea retrage cu până la 100 de kilometri spre interior, izolând complet New Orleans și capitala statului, Baton Rouge.

Potrivit studiilor, 99% din populație este expusă unui risc major de inundații severe.

Pot digurile actuale să salveze orașul

Deși s-au cheltuit miliarde de dolari pentru fortificarea orașului printr-o rețea de diguri și pompe după uraganul Katrina din 2005, experții avertizează că nicio sumă de bani nu poate opri definitiv acest fenomen.

Retragerea planificată a populației este văzută de oamenii de știință ca fiind singura cale realistă.

Ce măsuri au fost luate

În ultimii zece ani, autoritățile din Louisiana au încercat o metodă nouă: în loc să mai ridice ziduri și diguri din beton, au decis să folosească forța naturii.

Aceștia au vrut să lase fluviul Mississippi să curgă liber în anumite zone, pentru ca mâlul și nisipul purtate de apă să se depună natural și să formeze pământ nou. Practic, ideea era ca fluviul să „repare” singur porțiunile de uscat care au fost înghițite de ocean.

Un proiect major numit „Mid-Barataria Sediment Diversion” ar fi trebuit să creeze peste 50 de kilometri pătrați de pământ nou în următoarele decenii. Totuși, planul a fost oprit recent de guvernatorul statului, Jeff Landry. Acesta a motivat că investiția de 3 miliarde de dolari este prea mare și că proiectul ar putea afecta negativ industria pescuitului.

Tags:
Citește și...
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Externe
Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Externe
Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
Externe
Grecia impune reguli mult mai dure pe litoral înainte de sezonul estival. Ce trebuie să știe turiștii români pentru a evita amenzile
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Externe
O dronă a lovit un bloc de lux. Cât de grav este atacul și unde a avut loc
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Externe
Ce salariu are Maia Sandu ca președinte al Republicii Moldova. Diferența față de Nicușor Dan te va surprinde
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Externe
Reacție după anunțul despre retragerea militarilor americani. Kallas insistă pe întărirea pilonului european al NATO
Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat
Externe
Rudy Giuliani, internat în stare critică. Ce s-a întâmplat
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Externe
Accident mortal în Columbia. Un camion a intrat în mulțime la un eveniment public. Trei persoane au murit, iar 38 au fost rănite (VIDEO)
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
Externe
Incident armat în Strâmtoare Ormuz. Petrolier lovit de proiectile necunoscute în largul Emiratelor Arabe Unite
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Externe
(VIDEO) Shakira a cucerit Brazilia. Două milioane de fani au venit să o vadă pe regina muzicii latino
Ultima oră
21:08 - Ne-am pierdut cuvintele pe drum. De vorbim mai puțin decât acum 20 de ani
21:06 - Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
20:59 - Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
20:38 - Dinamo schimbă emblema după 20 de ani. Cum arată noul simbol
20:31 - Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
20:18 - Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
20:02 - Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
20:01 - 1 Mai cu peripeții la malul mării. Ce s-a ales de prima mare vacanță pe litoral după prognozele meteo greșite
19:37 - Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
19:28 - Ce s-a aflat despre spectacolul Alexandrei Căpitănescu după prima repetiție pe scenă