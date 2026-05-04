Un oraș din SUA a ajuns la un „punct fără întoarcere” din cauza crizei climatice. Specialiștii avertizează că ar trebui să înceapă imediat pentru a ocoli un dezastru.

De ce un oraș din SUA este în pericol

Cercetătorii au ajuns la concluzia că New Orleans se confruntă cu o amenințare gravă din cauza creșterii nivelului mării și a eroziunii accelerate a zonelor umede din sudul Louisianei.

O lucrare științifică estimează că localitatea ar putea fi complet înconjurată de apele Golfului Mexic înainte de sfârșitul acestui secol. Regiunea este descrisă drept cea mai vulnerabilă zonă costieră din lume din punct de vedere fizic, scrie

Analiza compară temperaturile globale actuale cu o perioadă similar de caldă de acum 125.000 de ani, care a generat o creștere masivă a nivelului mării.

Ce pericole amenință un oraș din SUA

Sudul statului Louisiana este afectat de o combinație de factori distructivi: încălzirea globală, intensificarea uraganelor și fragmentarea litoralului cauzată de industria petrolului și a gazelor. Datele indică o posibilă creștere a nivelului mării între 3 și 7 metri.

În acest sens, linia țărmului s-ar putea retrage cu până la 100 de kilometri spre interior, izolând complet New Orleans și capitala statului, Baton Rouge.

Potrivit studiilor, 99% din populație este expusă unui risc major de inundații severe.

Pot digurile actuale să salveze orașul

Deși s-au cheltuit miliarde de dolari pentru fortificarea orașului printr-o rețea de diguri și pompe după uraganul Katrina din 2005, experții avertizează că nicio sumă de bani nu poate opri definitiv acest fenomen.

Retragerea planificată a populației este văzută de oamenii de știință ca fiind singura cale realistă.

Ce măsuri au fost luate

În ultimii zece ani, autoritățile din Louisiana au încercat o metodă nouă: în loc să mai ridice ziduri și diguri din beton, au decis să folosească forța naturii.

Aceștia au vrut să lase fluviul Mississippi să curgă liber în anumite zone, pentru ca mâlul și nisipul purtate de apă să se depună natural și să formeze pământ nou. Practic, ideea era ca fluviul să „repare” singur porțiunile de uscat care au fost înghițite de ocean.

Un proiect major numit „Mid-Barataria Sediment Diversion” ar fi trebuit să creeze peste 50 de kilometri pătrați de pământ nou în următoarele decenii. Totuși, planul a fost oprit recent de guvernatorul statului, Jeff Landry. Acesta a motivat că investiția de 3 miliarde de dolari este prea mare și că proiectul ar putea afecta negativ industria pescuitului.