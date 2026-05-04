1 Mai cu peripeții la malul mării. Ce s-a ales de prima mare vacanță pe litoral după prognozele meteo greșite

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 20:01
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Care au fost cauzele scăderii numărului de turiști acum când se trage linie
  2. Ce activități au atras vizitatorii în stațiuni
  3. Cum se anunță că va fi sezonul estival de anul acesta  

Se trage linie după primul weekend al sezonului estival 2026. Litoralul românesc a adunat aproximativ 40.000 de turiști, o scădere de 50% față de anul anterior.

Care au fost cauzele scăderii numărului de turiști acum când se trage linie

Scăderea numărului de turiști este pusă pe seama relocării festivalului Sunwaves în Bulgaria, eveniment care aducea anual circa 15.000 de persoane.

De asemenea, prognozele meteo inițiale, care anunțau în mod eronat o vreme nefavorabilă, au descurajat o parte din public, deși în realitate soarele a fost prezent pe parcursul weekendului. Cele mai căutate stațiuni au rămas Mamaia și Vama Veche, urmate de Mamaia Nord și Eforie.

Corina Martin a explicat situația la finalul acestui debut de sezon:

„Așa cum am estimat, încheiem cu bine primul weekend oficial al sezonului Litoral 2026, cu circa 40.000 turiști în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie. Am început acest sezon cu o scădere cu 50% a numărului de turiști, față de aceeași perioadă de anul trecut și din anii trecuți, în urma pierderii a 15.000 turiști pe care îi aveam anual la Festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum, și în urma unei prognoze meteo anunțate, în mod eronat, ca nefavorabilă. În realitate, vremea ne-a zâmbit și ne-a încurajat, la fel și turiștii ce au ținut să ne arate festivalurile și distracția de Mamaia și de Vama Veche sunt, pe orice vreme, de neînlocuit”, a subliniat Corina Martin, președinta Resto Constanța.

Ce activități au atras vizitatorii în stațiuni

Potrivit AGERPRES, în timp ce Eforie a atras turiști pe segmentul balnear și SPA datorită hotelurilor cu piscine interioare, în restul stațiunilor s-au desfășurat festivaluri de muzică, petreceri în cluburi și concerte în aer liber.

Un punct de interes major a fost Cazinoul din Constanța, vizitat de peste 6.000 de persoane, în timp ce Telegondola din Mamaia a vândut 2.900 de bilete, aproape dublu față de weekendul de Paște.

„Am urmărit atent, împreună cu IPJ Constanța și cu organizatorii marilor evenimente derulate, circulația turistică și numărul de participanți, precum și imaginea de ansamblu – de destinație Litoral România. Țin să apreciez în mod deosebit excelenta colaborare cu IPJ Constanța, personal cu chestor-șef Cornel Mototolea, în sensul coordonării privind asigurarea și menținerea siguranței și confortului public atât pentru rezidenți, cât și pentru turiști și vizitatorii litoralului românesc”, a spus Corina Martin.

Cum se anunță că va fi sezonul estival de anul acesta  

Industria se așteaptă la un an dificil, din cauza creșterii TVA-ului, a taxelor și de reducerea valorii tichetelor de vacanță la jumătate. Cu toate acestea, turismul contribuie cu 6% la PIB-ul României.

Ne așteaptă un an dificil pentru industria turismului din România – afectată de creșterea TVA și a taxelor, concomitent cu scăderea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță. Cu toate acestea, am ajuns să aducem o contribuție de 6% la PIB ul României și vom continua să luptăm pentru drepturile antreprenorilor din turismul românesc și pentru șansa tuturor românilor de a-și permite și de a-și dori cel puțin o vacanță pe an în România”, a susținut Corina Martin.

