Delegația României a plecat duminică spre Viena pentru 2026. Alexandra Căpitănescu a susținut deja prima repetiție oficială pe scena concursului.

Ce impresie a lăsat delegația României la prima repetiție

Alexandra Căpitănescu a impresionat jurnaliștii străini încă de la prima urcare pe scenă, fiind lăudată pentru siguranța ei pe scenă.

Reprezentația piesei „Choke Me” a fost descrisă ca fiind una foarte puternică, la un nivel demn de un show live televizat. Solista a declarat la plecare că echipa este gata să reprezinte țara cu mândrie:

„După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. «Choke Me» este mai mult decât o piesă – este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună și șansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toți românii, atât prin prestația noastră, cât și prin revenirea pe scena Eurovision”., a declarat Alexandra.

Care sunt șansele României la concurs

După primele repetiții, România a urcat rapid în clasamente, ajungând pe locul 7 în topul preferințelor, la egalitate cu Italia.

Alexandra este văzută ca un concurent surpriză, reușind să depășească țări cu tradiție, precum Suedia. Deși Finlanda rămâne marea favorită, entuziasmul în jurul echipei noastre este în creștere, scrie .

Mihai Trăistariu a oferit o opinie sinceră despre șansele noastre, punctând că vocea bună nu garantează întotdeauna succesul:

„Eurovision-ul dintotdeauna a fost imprevizibil. Nu poți să știi niciodată ce se întâmplă. Poți să cânți foarte bine și să obții un rezultat prost. Am avut cazuri chiar și cu artiști români care au cântat foarte corect și nu s-au clasat în față. Sau poți să nu cânți perfect, cum a fost Dana International în anii 2000 care a și câștigat și a cântat prost, cu multe falsuri. Părerea mea că Eurovision e un concurs ciudat. Trebuie să vii cât mai ciudat, cu scandaluri sexuale dacă se poate in jurul tău ca să crești în sondaje. Trebuie să aduci în jurul tău tam-tam, șoc, trebuie să fie spectacolul șocant. Despre ai noștri nu știu ce să spun, le doresc să fie bine. Solista are o voce bună și atunci nu are cum să fie rău, vocal vorbind. Dar nu ține doar de asta, momentul trebuie să-i șocheze pe străini ca să pună mâna pe telefoane și să voteze. E destul de complicat la acest moment să dai un pronostic la Eurovision”, a ținut să precizeze Mihai Trăistariu.

Ce surprize se pregătesc pe scena din Viena

Show-ul Alexandrei promite o energie electrizantă, solista fiind acompaniată de o trupă de patru membri și o prezență specială care va rămâne anonimă până la spectacol. Vestimentația este una impunătoare, formată dintr-un corset de piele neagră și cizme lungi, oferind o prezență scenică memorabilă.

Eurovision 2026 se va desfășura la Viena în perioada 12-16 mai, sub sloganul „United by Music”. Alexandra Căpitănescu va intra în concurs pe 14 mai, în cea de-a doua semifinală, luptând pentru un loc în marea finală.