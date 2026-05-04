Acasa » Politică » Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 18:52
George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Saul Pop
Cuprins
  1. Simion răspunde despre PSD, atacându-l pe Nicușor Dan
  2. Săptămâna trecută, Simion nu voia să spună dacă mai consideră PSD un partid corupt

George Simion, liderul AUR, a declarat luni, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt, că „e evident acest lucru, că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta”. Explicațiile au venit în contextul în care AUR a depus moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan chiar împreună cu PSD. Mai mult, săptămâna trecută, Simion a fost întrebat de mai multe ori de un reporter, în cadrul unei conferințe, dacă mai consideră PSD un partid corupt, iar el a refuzat de fiecare dată să răspundă.

Simion răspunde despre PSD, atacându-l pe Nicușor Dan

„E evident acest lucru, că nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de trecutul și prezentul partidelor pe care noi le contestăm. Însă mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea politică până marți e de a face ce-mi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.

Mai departe, trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan dacă PSD-ul e un partid corupt sau nu, pentru că până acum și Nicușor Dan, și dvs, publicul care-l susține și ar susține rămânerea lui Bolojan ca premier, considerați PSD un partid pro-european, decent, cu care se poate guverna”, a răspuns George Simion, la Europa FM.

Săptămâna trecută, Simion nu voia să spună dacă mai consideră PSD un partid corupt

Săptămâna trecută, liderul AUR a refuzat să răspundă întrebărilor insistente ale unui reporter dacă mai consideră PSD un „partid corupt”, așa cum a afirmat de nenumărate ori.

Întrebat de jurnalist dacă „PSD mai e un partid corupt”, George Simion a răspuns: „Nu vreau în momentul acesta, în care avem de votat căderea Guvernului Bolojan, să fac remarci la adresa PSD”.

La insistența reporterului, Simion a explicat: „Motivul e că marți avem un vot și mă concentrez pe acest guvern din care PSD a făcut parte”.

Întrebat din nou dacă PSD mai e sau nu un partid corupt în viziunea sa, George Simion a refuzat iar să dea un răspuns clar: „V-am spus că nu fac acum referințe cu privire la ei”.

Întrebat din nou dacă „este sau nu PSD un partid corupt” și „cât de naivi îi considerați pe alegătorii AUR”, George Simion pur și simplu a ridicat din umeri.

Chestionat iar dacă „PSD mai e un partid corupt? AUR mai e un partid care se luptă cu PSD?”, Simion a spus: „Noi suntem AUR, am inițiat o moțiune de cenzură. Dacă mai aveți întrebări legate de moțiunea de cenzură”.

