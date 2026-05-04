Accident cu trei mașini pe Bd. Geniului, în Sectorul 6 al Capitalei. Unul dintre vehicule s-a răsturnat pe plafon, o femeie fiind rănită

Iulia Petcu
04 mai 2026, 19:12
Foto: Facebook / Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. În ce stare se află persoanele implicate
  3. Ce au descoperit polițiștii în timpul verificărilor

Traficul de luni după-amiază din vestul Capitalei a fost dat peste cap de un accident care a mobilizat rapid polițiști, echipaje medicale și mai multe autospeciale. Trei mașini au fost implicate în impact, iar una dintre ele a ajuns răsturnată pe plafon, în mijlocul carosabilului.

Ce s-a întâmplat

Incidentul s-a produs pe Bulevardul Geniului, în Sectorul 6, iar primele informații au ajuns la autorități printr-un apel la 112 făcut în jurul orei 13.45.

„La data de 04.05.2026, în jurul orei 13.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Geniului, Sector 6. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate trei autovehicule, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe plafon”, anunţă, luni după-amiază, Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit News.ro.

Imaginile din zonă au arătat unul dintre autoturisme complet răsturnat, în timp ce celelalte vehicule implicate au rămas blocate pe benzile de circulație.

În ce stare se află persoanele implicate

În urma coliziunii, cea mai grav afectată a fost conducătoarea mașinii care s-a răsturnat, o femeie în vârstă de 29 de ani. Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri, iar ulterior aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Pentru a permite intervenția autorităților și eliberarea carosabilului, traficul a fost restricționat temporar pe banda întâi a bulevardului, pe sensul dinspre Piața Leu către Bulevardul Timișoara.

Ce au descoperit polițiștii în timpul verificărilor

Ancheta preliminară a scos la iveală un detaliu care ar putea explica modul în care s-a ajuns la acest impact.

„Din verificările efectuate până la acest moment, se pare că unul dintre şoferii implicaţi în accidentul de circulaţie ar fi fost, cu câteva momente înainte, parte într-un alt eveniment rutier produs în zona Piaţa Leu, în urma căruia au fost avariate două autovehicule, eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale”, a mai transmis Poliţia, potrivit Digi24.

