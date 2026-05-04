UPDATE: Un purtător de cuvânt al autorităților a raportat inițial două decese. Acum, un purtător de cuvânt al poliției a corectat informațiile, spunând că există cel puțin un deces, informează

UPDATE: Potrivit Radio Leipzig, sunt doi morți și 25 de răniți. Poliția l-a arestat pe șoferul suspect. Surse din cadrul serviciilor de securitate spun că polițiștii au observat semne de boală mintală la bărbat. Nu se cunosc încă alte detalii.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

O mașină a intrat într-un grup de oameni în centrul orașului Leipzig, estul Germaniei. Un bilanț provizoriu invocat de presă indică doi morți și mai mulți răniți. Evenimentele sunt în desfășurare.

Primele date despre tragedia din Leipzig

Potrivit MDR, citând surse polițienești, există doi morți, doi răniți grav și mai multe alte persoane rănite. Primarul orașului Leipzig, Burkhard Jung (SPD), a confirmat numărul morților. Poliția a raportat mai mulți răniți, dar nu a oferit un număr precis.

Un reporter MDR aflat la fața locului, citând martorii, a transmis că mașina se deplasa cu 70 – 80 km/h, iar o femeie stătea pe parbrizul mașinii.

„Sunt încă complet șocat. Din interiorul magazinului, am văzut o mașină trecând în viteză. Oamenii au fost călcați. Asta e tot ce am văzut; apoi a dispărut din raza mea vizuală. Mașina mergea cu viteză mare; era un vehicul mai mare. Acum strada este plină de ambulanțe și poliție”, a declarat, , pentru , un martor care lucrează într-un magazin pe strada respectivă.

