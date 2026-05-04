Semnalele de alarmă din industria aviatică au început să ridice întrebări serioase pentru milioane de călători care își planifică vacanțele în următoarele luni. După oprirea activității unei companii importante din Statele Unite și avertismentele lansate în Europa, tot mai mulți pasageri caută soluții înainte să cumpere bilete.

Pasagerii, mai atenți la rezervări

Închiderea operațiunilor companiei americane Spirit Airlines, chiar la finalul săptămânii, a readus în discuție unul dintre cele mai neplăcute scenarii pentru orice : falimentul transportatorului după achiziția biletelor.

În același timp, Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a avertizat recent că două sau chiar trei companii aeriene europene ar putea dispărea până la venirea iernii.

În condiții normale, atunci când un zbor este anulat, compania are obligația să ofere rambursarea banilor sau o rerutare către altă cursă disponibilă.

Situația se schimbă complet însă atunci când operatorul intră în insolvență sau își încetează definitiv activitatea, pentru că nu mai există o entitate care să gestioneze cererile.

Cum pot ajuta plățile făcute cu un card de credit

Una dintre cele mai sigure variante pentru pasageri rămâne plata cu un card de credit, mai ales în contextul actual din industrie.

În astfel de situații, clienții pot solicita inițierea procedurii de chargeback, adică recuperarea banilor direct prin emitentul cardului, argumentând că serviciul plătit nu a fost furnizat. În cazul cardurilor de debit, regulile sunt mai puțin uniforme, iar posibilitatea recuperării banilor diferă de la o țară la alta.

Ce rol poate avea asigurarea de călătorie

O poliță de călătorie atent aleasă poate face diferența atunci când compania aeriană își suspendă brusc activitatea.

Dacă ai o asigurare de călătorie, merită să verifici dacă polița ta include o clauză pentru „falimentul companiei aeriene” sau „insolvența furnizorului de servicii”. Această acoperire nu este inclusă de obicei în mod standard, dar poate fi adăugată suplimentar, potrivit Antena3.

Dacă aceste protecții există, asigurarea poate acoperi costul biletului nefolosit, dar și achiziția unui nou zbor către destinația dorită.

Ce opțiuni există dacă falimentul apare în timpul vacanței

Pentru pasagerii deja plecați în străinătate, unele companii pun la dispoziție așa-numitele „rescue fares”, adică bilete speciale oferite la tarife reduse, scrie .

În ultimele zile, operatori precum JetBlue, Delta, United Airlines sau Southwest au anunțat astfel de oferte pentru clienții afectați de oprirea zborurilor Spirit Airlines.