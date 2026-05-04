Cum a reușit să o cucerească Cristi Chivu pe soția lui după ce aceasta l-a refuzat. Un accident ciudat i-a adus împreună

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 18:58
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum arată viața de familie a antrenorului
  2. Câți copii au cei doi împreună
  3. Ce sacrificii a trebuit să facă cei doi

Viața de familie a lui Cristi Chivu și a soției sale, Adelina, poate fi luată ca exemplu de iubire. Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste chiar și după 17 de ani de la căsătorie.

Cum arată viața de familie a antrenorului

Adelina și Cristi Chivu s-au întâlnit prima dată când ea avea doar 19 ani și era studentă. Prima interacțiune a avut loc la mare, unde el se afla în vacanță cu prietenii. Deși el a fost atras de ea și a încercat să o contacteze printr-un cunoscut, Adelina era concentrată pe facultate și nu a fost interesată de o relație la acel moment, scrie Spynews.

Noi ne-am cunoscut prima dată când aveam 19 ani. Ne-am întâlnit întâmplător la mare. El era cu gașca lui de prieteni, eu eram cu prietenii mei, iar el cunoștea pe cineva din anturajul meu. A venit să salute și a plecat, după care i-a dat amicului meu un mesaj că vrea să mă cunoască. Mie nu îmi trebuia celebritate atunci. Eu stăteam pe șezlong și învățam pentru facultate. A doua oară l-am văzut la aeroport. Eu eram reporter și am mers să-l întâmpin. Am mers mai mulți reporteri să-l pândim când vine. El avea obiceiul să mai facă escale, cumva să-i deruteze pe jurnaliști. Am făcut cu rândul, iar el a ieșit pe poartă fix când a venit rândul meu să pândesc. A ieșit altcineva înainte lui, iar ușa m-a lovit fix în tâmplă. Am căzut, m-am accidentat, toată lumea a luat interviu – mai puțin eu”, a declarat Adelina Chivu întru-un podcastul.

Câți copii au cei doi împreună

Relația dintre cei doi a evoluat extrem de repede, logodna având loc la doar câteva luni după ce și-au asumat public dragostea. Familia lor s-a mărit ulterior cu două fete, Natalia și Anastasia, care au ajuns acum la vârsta adolescenței.

Natalia are 16 ani, iar sora ei mai mică, Anastasia, are 14 ani. În ciuda succesului profesional și a trecerii timpului, cei doi au rămas la fel de apropiați.

Ce sacrificii a trebuit să facă cei doi

Adelina a recunoscut că a ales să renunțe la tot pentru a fi alături de Cristi, dar nu regretă nicio secundă această decizie. Chiar și după aproape două decenii de căsnicie, ea susține că sentimentele lor sunt la fel de intense, considerându-l pe soțul ei viața sa.

„Sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Și el. Am renunțat la tot pentru Cristi. Dar nu îmi pare rău, pentru că el este viața mea. Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Muză îmi sună ca termen inspirațional”, a adăugat soția antrenorului.

