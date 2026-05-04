Andreea Bănică spune că nu-i înțelege pe românii care se plâng de litoralul românesc deoarece condițiile sunt tot mai bune de la an la an și prețurile sunt pentru toate buzunarele. Iar de când vecinii bulgari au trecut la euro, în stațiunile noastre e mai ieftin decât la ei. Artista, care deține un hotel în Eforie Nord, i-a îndemnat pe români să dea o șansă acestei stațiuni.

Ce spune Andreea Bănică despre prețurile din Bulgaria

„Am văzut foarte importantă (…) că, ce să vezi, în Bulgaria nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă. În Bulgaria s-a scumpit tot, că a trecut la euro. Și ce credeți? O bere s-a făcut chiar și 5 euro!”, a spus cântăreața, pe

Ea a lăudat apoi stațiunea Eforie și a insistat că nu toate prețurile sunt mari pe litoralul nostru: „Veniți la Eforie, totul este foarte frumos. Deci eu n-am ce să spun, pe bune. Însă nu mai vreau să mai aud chestii d-astea: ”Domne, e scump la noi, e murdar, e…”. Băi, când am auzit că e scumpă mâncarea la noi, cel puțin la cantină, la împinge tava, unde eu am mers anul trecut mai toată vara și am postat aici cât este o porție de ardei, cât este o porție de sarmale cu mămăliguță… Băi, pe bune?”.

Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm

„Deci nu știu unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi, că se mănâncă ieftin, se mănâncă și scump. Dacă vrei ieftin, te duci la mai ieftin; dacă vrei ceva mai scump, te duci unde e mai scump. (…)

Litoralul românesc s-a schimbat enorm: sunt foarte multe unități de cazare foarte frumoase, foarte multe locuri și restaurante unde poți să iei masa civilizat, iar mâncarea este extraordinar de bună”, a mai spus Andreea Bănică.