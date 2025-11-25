Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și unul dintre cei mai apreciați administratori ai Bucureștiului, le-a transmis recent locuitorilor sectorului un mesaj clar: decizia de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei a fost motivată de încrederea oamenilor și de nevoia de a debloca marile proiecte ale orașului.

Mulți cetățeni i-au spus direct, pe stradă, sau prin mesaje, că îl vor în continuare în Sectorul 6, tocmai pentru că au încredere în modul în care a gestionat administrația locală. Ciucu le răspunde cu recunoștință și subliniază că această încredere îl obligă să facă pasul următor: transformarea Bucureștiului în ansamblu, nu doar a unui sector.

Proiecte blocate, oraș blocat

În mesajul său, Ciprian Ciucu explică limpede un lucru pe care bucureștenii îl resimt zilnic: Capitala are nevoie de coordonare și decizie la nivel central pentru a debloca proiecte fundamentale. Sectorul 6 are deja investiții pregătite și planuri avansate, însă multe dintre ele depind de Primăria Generală. Printre aceste proiecte se numără:

prelungirea Ghencea

serele militare

Parcul Grozăvești

Parcul Liniei – faza 3

amenajarea zonei Lacului Morii

spitalul Sectorului 6, cel mai important proiect de sănătate al comunității

Pentru ca toate acestea să avanseze în ritmul dorit, este esențial ca Primăria Capitalei să funcționeze eficient, printr-o administrație organizată, disciplinată și orientată către rezultate — modelul pe care Ciprian Ciucu l-a demonstrat deja în Sectorul 6.

Clarificare importantă: mandatul din Sectorul 6 rămâne în siguranță

În spațiul public a circulat și un narativ fals: acela că, dacă Ciucu pleacă spre Primăria Capitalei, în Sectorul 6 ar veni un primar PSD. Este un scenariu care nu are nicio bază legală. Conform Codului administrativ, conducerea este preluată de viceprimarul Paul Moldovan — nu de PSD. Așadar, continuitatea proiectelor din sector este garantată.

Un pas înainte pentru București

Mesajul lui Ciprian Ciucu este unul de responsabilitate: Bucureștiul are nevoie de același tip de administrație modernă, riguroasă și orientată spre oameni, pe care el a implementat-o deja în Sectorul 6.

Experiența dovedită în teren, rezultatele vizibile și încrederea locuitorilor îl transformă într-un candidat solid pentru Primăria Capitalei.

„Am nevoie de sprijinul dumneavoastră și vă rog să mă susțineți, pentru că Bucureștiul are nevoie de o transformare așa cum am reușit aici, în Sectorul 6”, spune Ciucu, rezumând esența candidaturii: extinderea unui model de bună guvernare la scara întregului oraș.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

PNL Filiala București

Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025

CMF 51250002

Notificare privind transparența la ( )