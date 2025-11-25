Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și unul dintre cei mai apreciați administratori ai Bucureștiului, le-a transmis recent locuitorilor sectorului un mesaj clar: decizia de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei a fost motivată de încrederea oamenilor și de nevoia de a debloca marile proiecte ale orașului.
Mulți cetățeni i-au spus direct, pe stradă, sau prin mesaje, că îl vor în continuare în Sectorul 6, tocmai pentru că au încredere în modul în care a gestionat administrația locală. Ciucu le răspunde cu recunoștință și subliniază că această încredere îl obligă să facă pasul următor: transformarea Bucureștiului în ansamblu, nu doar a unui sector.
În mesajul său, Ciprian Ciucu explică limpede un lucru pe care bucureștenii îl resimt zilnic: Capitala are nevoie de coordonare și decizie la nivel central pentru a debloca proiecte fundamentale. Sectorul 6 are deja investiții pregătite și planuri avansate, însă multe dintre ele depind de Primăria Generală. Printre aceste proiecte se numără:
Pentru ca toate acestea să avanseze în ritmul dorit, este esențial ca Primăria Capitalei să funcționeze eficient, printr-o administrație organizată, disciplinată și orientată către rezultate — modelul pe care Ciprian Ciucu l-a demonstrat deja în Sectorul 6.
În spațiul public a circulat și un narativ fals: acela că, dacă Ciucu pleacă spre Primăria Capitalei, în Sectorul 6 ar veni un primar PSD. Este un scenariu care nu are nicio bază legală. Conform Codului administrativ, conducerea este preluată de viceprimarul Paul Moldovan — nu de PSD. Așadar, continuitatea proiectelor din sector este garantată.
Mesajul lui Ciprian Ciucu este unul de responsabilitate: Bucureștiul are nevoie de același tip de administrație modernă, riguroasă și orientată spre oameni, pe care el a implementat-o deja în Sectorul 6.
Experiența dovedită în teren, rezultatele vizibile și încrederea locuitorilor îl transformă într-un candidat solid pentru Primăria Capitalei.
„Am nevoie de sprijinul dumneavoastră și vă rog să mă susțineți, pentru că Bucureștiul are nevoie de o transformare așa cum am reușit aici, în Sectorul 6”, spune Ciucu, rezumând esența candidaturii: extinderea unui model de bună guvernare la scara întregului oraș.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PNL Filiala București
Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025
CMF 51250002
Notificare privind transparența la (https://www.b1tv.ro/eveniment/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-1643939.html)