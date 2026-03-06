Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum

Pe 6 martie, o nouă ședință a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) s-a încheiat fără cvorum, doar 24 din cei 54 de consilieri fiind prezenți. Blocajul este cauzat de absența consilierilor PSD, PUSL și AUR, care fac tot ce pot să îi pună piedici primarului general, Ciprian Ciucu.

Ce a cauzat blocajul în CGMB?

Ședința CGMB din 6 martie s-a încheiat fără cvorum, doar 24 din cei 54 de consilieri fiind prezenți. Conform art. 137 din Codul administrativ, majoritatea necesară nu a fost atinsă, iar ședința nu a putut continua în mod legal. Aceasta este a doua ședință consecutivă care eșuează din cauza absenței consilierilor PSD, PUSL și AUR.

Un punct important pe ordinea de zi a fost depunerea jurământului de către Georgiana Diță, consilier general supleant REPER, care nu a putut fi realizată din lipsa cvorumului. Aceasta urma să ocupe locul rămas vacant după decesul consilierului Cezar Cobianu.

Iar miza e mare. Pentru că CGMB este împărțit în două blocuri politice egale, fără o alianță asumată public. PSD, PUSL și AUR au împreună 27 de consilieri, iar PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei tot 27. Iar Georgiana Diță ar înclina balanța în favoarea taberei lui Ciprian Ciucu. Ceea ce PSD nu își dorește.

Cum afectează absența consilierilor activitatea CGMB?

Absența consilierilor PSD, PUSL și AUR a dus la blocarea repetată a activității CGMB. După ședința din 29 ianuarie, nicio reuniune nu a reușit să se desfășoare efectiv, afectând adoptarea proiectelor esențiale pentru funcționarea orașului. Printre proiectele blocate se numără cele legate de termoficare, transferul unor străzi către Sectorul 4 și actualizarea chiriilor pentru locuințele convenabile.

Primarul general Ciprian Ciucu a acuzat că blocajul este cauzat de motive electorale și că lipsa unui dialog între partide face dificilă conducerea eficientă a administrației locale.

CGMB, blocaje pe bandă rulantă pentru Ciprian Ciucu

De altfel, tensiunile datează încă de la prima ședință importantă a noului mandat, cea din 29 ianuarie, când s-a văzut limpede că primarul general conduce fără o majoritate stabilă.

Atunci, disputa a pornit de la proiectele de desființare sau comasare a unor instituții culturale și sociale, iar PSD, AUR și PUSL au folosit votul și procedura pentru a arăta că pot bloca agenda administrației.

Pe 24 februarie, ședința extraordinară convocată de PSD și PUSL a eșuat tot din lipsă de cvorum, pe fondul disputei privind proiectele legate de termoficare și de transferul unor străzi către Sectorul 4.

Atunci, , primarul Sectorului 4 și principala voce a acestei poziții, a amenințat cu grevă și plângeri penale, iar conflictul dintre PSD și aparatul administrativ al Primăriei Capitalei a rămas nerezolvat.