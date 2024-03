Ciprian Ciucu: Sectorul 6 are finanțare pentru un spital. Acesta va putea prelua din acele spitale care au risc seismic imens și să fie o soluție pentru București (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, , a vorbit vineri în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre faptul că a obținut finanțare pentru un spital în Sectorul 6.

De asemenea, Ciucu a mai spus și faptul că Nicușor Dan îi pune bețe în roate pentru proiectele pe care dorește să le implementeze.

„Sunt spitale în București care au un foarte, foarte mare risc seismic”

„Chiar dacă am încercat să intuiesc care sunt valorile pe care merge Primarul General și chiar că i-am oferit politici care să fie consonante cu ceea ce domnia sa clamează, blocajul, din păcate, a existat. Deci am nevoie să am un Primar General cu care să deblochez lucruri, cu care să mă duc împreună la Guvern, să deblocăm lucruri.

Și vă dau un exemplu. Am pregătit și am muncit foarte mult să avem un spital în Sectorul 6. Știți că sunt spitale în București care au un foarte, foarte mare risc seismic și din cauza aceasta în momentul, Doamne ferește, dacă vine un cutremur mai mare, în loc să fie zone de ușurare a stării acestor spitale, ele devin în sine o zonă de generare de probleme, pentru că vor cădea.”, a precizat Ciucu.

„Eu vreau să construiesc un spital. Am primit o finanțare pentru el”

„ . Am parcurs toate etapele, avem terenul, l-am eliberat de sarcini, am îngropat liniile de înaltă tensiune, absolut tot. Am stat și m-am dus la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Am primit o finanțare pentru acest spital.

Voiam să fac o conferință de presă, dar pot să vă anunț, Sectorul 6 are finanțare pentru acest spital. Este cel mai matur proiect din București sau din zonă, de departe. În acest moment, vă dați seama că este nevoie de o coordonare foarte bună pe zona medicală, pentru că acest spital poate prelua din acele spitale, care au risc seismic imens, foarte, foarte mare, care pot să cadă și să fie o soluție pentru București, pentru că noi în partea de vest a orașului nu avem niciun fel de acces la servicii medicale. Mergem tot la Municipal, care este în Sectorul 5, ăsta este adevărul.

Dar oamenii din Militari, de exemplu, sau din Drumul Taberei nu au acces rapid la servicii de sănătate. Altfel m-aș coordona cu un primar care înțelege aceste lucruri și de aceea îmi doresc să avem un primar care să fie lider. E foarte important să fie lider, nu doar manager. Este important să fie și manager, ca să știe etapele propriilor proiecte și să fie lider și să aibă o viziune de dezvoltare a orașului, pe care să o discute cu primarii de sector și se formeze o echipă. Indiferent de partidul politic este importantă această comunicare. Nu este normal ce se întâmplă acum, fiecare să fie la el în debara, să-și facă bugetul, nu se coordonează nimeni cu nimeni…”, a mai explicat primarul Sectorului 6.