Acasa » Eveniment » Circ uriaș între RTV și Realitatea Plus la protestul minerilor. Alexandra Păcuraru, fiica patronului cu datorii la stat, luată la rost: „Dar de ce nu vă plătiți datoriile? Noi ni le plătim la zi" (VIDEO)

Ana Maria
25 mart. 2026, 10:13
Sursa foto: Captura video Facebook / @Podul
Cuprins
  1. Ce scandal a izbucnit între Alexandra Păcuraru și Roxana Ciucă
  2. Ce i-a reproșat reporterul România TV fiicei lui Maricel Păcuraru

Scandal în fața Guvernului între Alexandra Păcuraru, vicepreședintă AUR, fiica lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, și Roxana Ciucă, reporter de la România TV. Totul s-a petrecut la protestul minerilor organizat marți în Piața Victoriei.

Manifestația organizată de mineri și energeticieni în Piața Victoriei a degenerat, după ce situația din teren a scăpat de sub control. Deși inițial protestul era anunțat ca fiind unul pașnic, lucrurile au escaladat rapid. O parte dintre participanți au încercat să forțeze cordoanele de jandarmi, iar între cele două tabere au avut loc îmbrânceli.

Ce scandal a izbucnit între Alexandra Păcuraru și Roxana Ciucă

Pe lângă incidentele din stradă, un moment care a atras atenția a fost conflictul dintre două reprezentante ale televiziunilor de știri.

Alexandra Păcuraru și Roxana Ciucă, de la România TV au avut un schimb de replici tensionat chiar în timpul protestului.

Discuția dintre cele două jurnaliste a degenerat rapid într-o ceartă, în care și-au reproșat situația financiară a posturilor TV pentru care lucrează, în special datoriile către stat.

Momentul a fost surprins de jurnaliștii de la Podul.ro și, ulterior, publicat pe Facebook, imaginile devenind rapid virale.

Astfel, protestul minerilor și energeticienilor, care ar fi trebuit să transmită revendicări clare, a fost umbrit atât de tensiunile cu forțele de ordine, cât și de scandalurile izbucnite în mijlocul mulțimii.

Ce i-a reproșat reporterul România TV fiicei lui Maricel Păcuraru

Roaxana Ciucă RTV: Până una alta, Sebastian Ghiță este cu taxele la zi. Noi nu avem nicio datorie, nu stiu de ce…

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Preluați-o pe doamna (n.r. i-a zis unui miner prezent la protest)

Roaxana Ciucă RTV: Îi instigați pe oameni să-i pună pe noi? De ce puneți oamenii pe noi? Doamnă, colegii dumneavoastră sunt foarte mulți care au sunat astăzi la ANAF să întrebe răspuns.

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: V-am răspuns

Roaxana Ciucă RTV: Ce mi-ați răspuns? Dar de ce nu vă plătiți datoriile către stat? Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele.

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Jucați teatru

Roaxana Ciucă RTV: Ei, jucăm pe d..cu teatru. Că noi suntem amărâți și noi ne plătim zi de zi taxele și impozitele. Taxele și impozitele ni le plătim la zi. Dumneavoastră de ce nu le plătiți?

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Datoriile de la Realitatea Media sunt făcute de Sebastian Ghiță.

Roaxana Ciucă RTV:  Nu e adevărat. N-a făcut acest Sebastian Ghiță. Eeei nu știu să citesc documentul. Uitați-vă un pic aici, uitați-vă un pic, deci uitați-vă un pic.

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Nu mai am timp, nu mai am timp de circ. Eu nu fac circ. Ați făcut această datorie pe care o băgați acum în curtea Realității Plus, punând scut în jurul lui Sebastian Ghiță!

Roaxana Ciucă RTV:  Nu este adevărat! Același lucru l-aș putea spune și eu despre tatăl dumneavoastră, dar eu nu jignesc! Nu puneți mâna pe mine! Eu vreau să știu de ce ați venit astăzi aici!

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Jandarmeria Română, am o problemă cu această doamnă! Au furat și echipamentele de la Realitatea Media.

Roaxana Ciucă RTV:  Nu este adevărat! Ne mințiți. Știți ce ne face Alesia Păcuraru nouă, reporterilor, că spuneți că este sora dumneavoastră vitregă… Dumneavoastră știți ce ne face?

Alexandra Păcuraru Realitatea Plus: Aveți decență?

Roaxana Ciucă RTV:  Eu am decență. Eu vă mulțumesc mult.

