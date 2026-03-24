ANAF vine cu noi detalii din schema pusă la cale de patronul Realitatea, Maricel Păcuraru. Cum muta banii prin firme și cum dispăreau sumele primite pentru promovare electorală

Controlul ANAF Antifraudă la firmele deținute sau controlate de Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, scoate la iveală noi date despre mutarea banilor dintr-o firmă în alta. Potrivit unui comuniat dat de Fisc, verificările relevă dezechilibre majore în tranzacțiile grupului de firme controlate de Maricel Păcuraru.

Schema pusă la cale de Maricel Păcuraru

Controlul demarat de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) la grupul de societăți comerciale deținute de administratorul și proprietarul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru relevă noi aspecte privind modul în care se fentau taxele către stat.

„Controlul Antifraudă ANAF relevă circuitul încasărilor și plăților și evidențiază un model dezechilibrat al operațiunilor economice, caracterizat prin achiziții de valori semnificative raportate la un număr redus de livrări, urmate de schimbări semnificative ale fluxurilor financiare.

Astfel, în anul 2024, una dintre societățile verificate a înregistrat achiziții de valori foarte mari comparativ cu livrările, rezultând un important sold negativ de TVA care nu a fost solicitat la rambursare.

Majoritatea achizițiilor (peste 96%) provin de la un singur furnizor, o societate având același administrator, în timp ce livrările sunt concentrate către un număr foarte redus de clienți, unii dintre aceștia fiind conectați prin sediu sau structură de control (societăți deținute de același administrator).”, arată comunicatul ANAF.

Anul trecut se pare că a intrat în schemă și promovarea electorală a lui George Simion.

„În anul 2025, situația se inversează parțial, valoarea livrărilor crescând semnificativ, cu mult peste anul anterior, 95% reprezentând servicii facturate către un singur client afiliat, o societate deținută de același administrator, ceea ce indică un circuit închis al tranzacțiilor între entități cu aceeași structură de control asupra activităților derulate.

Principala activitate pentru care societatea în cauză a încasat sume semnificative, de peste 15 mil. lei, în perioada 2024 – 2025, de la o societate având aceeași structură de control, este reprezentată de servicii de promovare în context electoral.”, arată .

Doar că banii au dispărut pe drum, reiese din comunicatul Fiscului.

„Achizițiile declarate pentru realizarea acestor servicii nu au corespondent în plăți efective către conturile furnizorului. În paralel, analizele ANAF evidențiază volume ridicate de sume înregistrate în conturi contabile, precum și avansuri și plăți către persoane fizice sau entități, fără justificare economică.

ANAF va continua verificările asupra tuturor entităților și persoanelor afiliate identificate în cadrul circuitului economic analizat, în vederea stabilirii situației fiscale reale și a recuperării obligațiilor restante la bugetul de stat.

Instituția reafirmă că acționează consecvent pentru prevenirea și combaterea mecanismelor care pot genera prejudicii bugetare și pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil pentru toți contribuabilii.”, mai arată ANAF.

Datorii neplătite la stat de 259 de milioane de lei

Potrivit datelor analizate de inspectorii antifraudă, rețeaua pusă la punct de și investigată acum de Fisc cuprinde zeci de societăți comerciale, cu legături între administratori și acționari, fiind suspectată de utilizarea unor tranzacții intragrup pentru a masca situația reală a obligațiilor fiscale. Valoarea totală a datoriilor identificate depășește 250 de milioane de lei.

Din datele disponibile s-a constatat că societatea media care operează Realitatea Plus făcea parte dintr-un grup de peste 70 de societăți comerciale cu activități în domeniul serviciilor de analiză de piață și sondării opiniei publice și publicității. Majoritatea acestor societăți au administratori comuni, persoane fizice care au calitatea de rude până la gradul al III-lea, se află în relații de afinitate sau exercită control (prin calitatea deținută în anumite firme).

ANAF mai spune că la control s-au constatat obligații fiscale restante aferente impozitelor și taxelor cu reținere la sursă în cuantum de peste 8 milioane de lei. Urmare a controlului, o parte din obligațiile aferente taxelor reținute de la salariați, în cuantum de circa 6 milioane de lei, a fost achitată indirect, prin intermediul unei firme din același grup, fapt ce n-a făcut decât să confirme suspiciunile inspectorilor.