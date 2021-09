Circa 20 de tone de deșeuri din construcții în Parcul Natural Bucegi. Șeful Gărzii de Mediu: Vorbim de o arie protejată, în cazuri similare am avut și sesizări penale, iar amenzile au mers până la 200.000 lei (VIDEO)

Circa 20 de tone de deșeuri din construcții zac în zona Peșterii Padina din Parcul Natural Bucegi, o arie protejată, iar comisarii Gărzii de Mediu sunt pe urmele făptașilor. Octavian Berceanu a precizat la Știrile B1 TV cu Andreea Moraru că în cazuri similare au fost date amenzi de până la 200.000 de lei și uneori au fost făcute chiar și sesizări penale.

Ce a spus Octavian Berceanu despre deșeurile din Parcul Natural Bucegi

Întrebat despre ce cantitate de deșeuri ar putea fi vorba și cine ar putea fi făptașii, șeful Gărzii de Mediu a afirmat: „Sunt probabil peste 15-20 de tone de deșeuri din construcții, chiar mai bine. Cei care le-au depozitat sunt cei care au lucrări la un hotel din apropiere și sunt depozitate pe o proprietate privată, din câte am înțeles. Astăzi urmează comisarii de mediu să închidă acest control. Vorbim despre o arie protejată, Parcul Natural Bucegi, asta presupune că avem o legislație specifică în acest sens și avem niște măsuri care trebuie luate. Nu vreau să dau mai multe amănunte pentru că avem o anchetă în curs, dar în cazuri similare s-a dispus scoaterea tuturor materialelor depozitate, atât că vorbim de deșeuri din construcții, cât și pământ abandonat pe acel teren, la 200 de metri de cel mai important hotel din zonă. Vor fi probabil și amenzi. În cazuri similare am avut și sesizări penale. Amenzile merg destul de mult, vorbim de o arie protejată, care intră sub incidența legii, și amenzile au mers până la 200.000 de lei”.

„A apărut mai întâi în poze, pe rețelele de socializare. M-am autosesizat și am trimis în câteva ore imediat o echipă în teren”, spune Octavian Berceanu.

Întrebat dacă e o situație cu care s-a mai confruntat, el a explicat: „Din păcate, da, am identificat și construcții ilegale, și deșeuri. Noi avem în permanență acțiuni în parcurile naționale. Chiar dacă nu avem o echipă permanentă în fiecare parc, de la București, pe toate parcurile naționale și cu comisarii din teren, trimitem permanent echipe în parcurile naționale”.