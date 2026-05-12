Cluj-Napoca va găzdui în acest an două competiții importante din handbalul european, după discuțiile purtate între administrația locală și reprezentanții Federației Române de Handbal.

Primarul orașului, Emil Boc a declarat că orașul continuă să atragă evenimente sportive internaționale și își consolidează poziția ca unul dintre principalele centre sportive din România.

Cluj-Napoca va găzdui două turnee importante de handbal

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc a anunțat că orașul se pregătește pentru organizarea de competiții ale Campionatului European de Tineret din luna iulie și a unor meciuri din cadrul Campionatului de Handbal Feminin, programat în decembrie.

În competiția rezervată senioarelor, Cluj-Napoca va găzdui atât o grupă preliminară, cât și o grupă principală.

„Cluj-Napoca susține performanța sportivă și ne dorim să avem în continuare aici, acasă, sportivi de cel mai înalt nivel.” a declarat Emil Boc, citat de .

Întâlnire cu noua conducere a Federației Române de Handbal

Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută de edilul clujean cu noul președinte al Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, și secretarul general al FRH, Luca Nicolae.

Discuțiile au vizat colaborarea dintre administrația locală și federație pentru organizarea competițiilor internaționale în .

„Orașul nostru rămâne deschis marilor evenimente sportive internaționale.” a declarat Emil Boc, într-o postare pe Facebook

Cluj-Napoca își întărește imaginea de oraș al marilor competiții

Autoritățile locale au amintit că municipiul a găzduit în ultimii ani competiții importante din mai multe sporturi, inclusiv turnee de tenis, baschet sau gimnastică.

BTarena a fost una dintre principalele locații pentru evenimente sportive internaționale organizate în România.

În 2024, arena a găzduit și Trofeul Carpați Niro, competiție amicală de pregătire pentru Campionatul European de handbal feminin.

„Continuăm să promovăm sportul ca parte a unei vieți sănătoase și echilibrate.” a declarat Emil Boc, potrivit sursei citate.