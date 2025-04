Coafeză acuzată că le fură banii clienților. Le cerea bani împrumut pe care nu îi mai returna niciodată

O coafeză este acuzată că ar fi furat de la clientele sale. O mamă spune că a rămas fără banii strânși pentru operația fiului ei, iar alte persoane spun că au împrumutat-o, dar nu au mai primit banii niciodată. Între timp, cosmeticiana se poza din vacanțe scumpe.

Le aranja părul și portofelul

O femeie care a ajuns acasă din străinătate a mers la coafeză să o aranjeze și când a mers la cumpărături a observat că nu mai are cu ce să plătească și că îi lipsesc 2.000 de franci, informează

„Merg repede la coafor, m-am aranjat, când am plecat de acolo, am luat fata, m-am trezit cu cumpărături de 10 milioane, 1.000 de lei noi, că nu avem bani. Am denunţat-o. Au apărut o grămadă de persoane: Şi mie mi-a luat banii de chirie, şi mie mi-a luat banii pentru operaţia copilului cu Sindrom Down”, a spus o păgubită.

Victima a povestit în mediul online pățania ei, iar postarea a strâns mult comentarii, drept pentru care ea nu a fost singura jefuită.

„Înainte să intru pe uşa ei, ştiam ce sume am. Mi-a cerut să îi plătesc serviciile. Am deschis portofelul şi mi-a sărit în ochi că lipsea o bancnota de 50 de euro”, a spus o altă clientă.

„De profesie, eu sunt economist. La un moment dat, o întreb: O întreb, tu nu emiţi bon fiscal? Zice nu, că „Mie nu îmi e teamă de nimic.” Măi, Loredana, uite ce scrie pe Facebook despre tine, că ai furat bani?Aaa, hate”, a povestit o altă păgubită.

Când nu fura, cerea bani împrumut

să le câștige încrederea oamenilor de la care nu fura, cărora le cerea bani împrumut pe care nu îi mai returna. Astfel, un bărbat a rămas fără avansul pentru mașină după ce soția sa l-a convins să îi dea împrumut 8.500 de euro cosmeticianei.

„I-am împrumutat 8.500 de euro. Ca să am acoperire, am zis hai să facem un act notarial. Când a venit data stadentă a început să zică „Domnule, ştii, că tu mi-ai dat bani cu camătă.” Am dat-o în judecată de un an jumătate şi nu am o înfăţişare cu ea. Cineva o ţine în braţe”, a spus bărbatul.

„O tot sunam. Ba îmi răspundea, ba nu răspundea. Ba îmi dădea mesaje că aşteaptă să încaseze bani că a avut programări, dar s-au anulat. M-am dus la poliţie, am făcut o plângere. 2024. M-am lăsat păgubaş. Nu am bani de avocat”, a povestit soția bărbatului păgubit.

Coafeza este de negăsit, nici la salon, nici la telefon, drept pentru care victimele au speranțe tot mai mici că își vor recupera vreodată banii.