Profesoară din Cluj, umilită de părinții care îi cumpără cadouri de sărbători: „Parcă am fi coafeza, manichiurista sau chelnerul”

O profesoară din Cluj nu s-a mai putut abține și le-a transmis un mesaj tuturor părinților care acum, , caută cadouri pentru dascăli. Deranjată de aceste gesturi, profesoara a mărturisit că este umilitor să primești așa ceva: „parcă am fi coafeza, manichiurista sau chelnerul”.

Aceste atenții nu ar trebui să existe în școlile din România

De când a apărut trendul acesta cu atențiile pentru profesori în , tot mai multe magazine online au o secțiune specială „cadouri pentru profesori”, unde pot fi găsite agende, stilouri, seturi cadou pentru vinuri, diferite obiecte artizanale sau tablouri.

Deranjată de aceste gesturi tot mai des întâlnite în școlile din România, a lăsat un mesaj pe Facebook, care se adresează tuturor părinților din țară.

„Dragi mămici,

Vă urmăresc cu interes deoarece toată viața mea am dedicat-o copiilor. Am văzut o postare unde o mămică cerea grupului sugestii pentru un cadou pentru doamna învățătoare. Am citit și comentariile. Vreau să vă spun că cadrele didactice își aleg această meserie pentru că le place, nicidecum pentru cadouri. Eu nu cred că un cadru didactic a cerut cuiva un cadou. În primul rând, Codul bunelor maniere spune clar cui se fac cadourile și în ce constau aceste cadouri.

Este umilitor pentru un dascăl să i se dea un cadou, parcă am fi coafeza, manichiurista sau chelnerul”, scris dascălul pe Facebook, potrivit

Cât cheltuie românii anul acesta pentru cadourile de Crăciun

Un sondaj realizat în perioada 15 noiembrie – 3 decembrie 2023 arată că:

Bugetul mediu per copil pentru anul 2023 este de 195 de lei;

Familiile cu un copil cheltuie în jur de 217 lei, cele cu doi copii cheltuie 182 de lei pentru fiecare copil și cele cu trei copii alocă 137 de lei pentru fiecare;

În comparație cu anul 2022, bugetul pentru cadourile de anul acesta este neschimbat;

Anul acesta, părinții preferă să cumpere cel mai mult jucării (64%), cărți (50%), jocuri (48%), haine și accesorii vestimentare (42%) și dulciuri (38%).

Astfel, pentru cadouri, în comparație cu anul trecut. De asemenea, bugetul alocat pentru fiecare copil diferă în funcție de numărul de copii al unei familii.