Coaliția decide soarta a 40.000 de angajați din administrația publică: ce se întâmplă cu reforma blocată din Pachetul 2

Coaliția de guvernare discută duminică ultimele detalii ale pachetului fiscal și administrativ, care include creșteri de taxe, și angajarea răspunderii Guvernului în Parlament. Pachetul urmează să fie votat luni și vizează aproximativ 40.000 de posturi reduse în administrația centrală și locală.

Ce prevede pachetul fiscal și administrativ

Guvernul Bolojan va include în pachetul de măsuri creșteri ale taxelor pe proprietate de până la 70%. Reforma administrației locale, care prevedea inițial reducerea posturilor cu 20%, a fost modificată, iar acum propune o scădere de 25% . Totodată, pachetul a fost împărțit în șase legi separate, care vor fi supuse votului în Parlament luni, la ora 19:00.

Reacția liderilor politici și organizarea ședințelor

Deși mulți parlamentari s-au plâns că nu au fost consultați, aceștia vor fi informați în ședințe speciale organizate de PSD, PNL, UDMR și USR. Reforma administrației locale a fost amânată temporar și va fi rediscutată pentru a se ajunge la un consens între liderii coaliției.

Reducerea posturilor din administrația publică și Poliția Locală

Reducerile vor viza aproximativ 40.000 de posturi: 30.000 pe organigrama primăriilor și consiliilor județene, 6.000 în cabinetele aleșilor locali și demnitarilor, și 4.000 în Poliția Locală. Cabinetul premierului va avea 5 consilieri în loc de 8, miniștrii vor avea 3 consilieri, iar cabinetele viceprimarilor vor fi desființate. Reducerea posturilor se va face proporțional cu numărul de locuitori, conform .

Modificări în privința amenzilor și responsabilității primarilor

Noile prevederi stabilesc că amenzile neachitate vor fi majorate cu 30% la fiecare trei luni. Autoritățile locale au obligația să adopte proiectele de hotărâri privind aplicarea noilor organigrame în termen de 30 de zile, iar reorganizarea aparatelor de specialitate trebuie finalizată în maximum 60 de zile de la adoptarea hotărârii.

Ce urmează după asumarea răspunderii

Luni, își va asuma răspunderea în Parlament pentru cele șase legi care compun pachetul 2 de măsuri de austeritate. În funcție de aprobarea proiectelor, va fi implementată atât reforma fiscală, cât și reducerea posturilor din administrația centrală și locală.