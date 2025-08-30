Guvernul Bolojan a adoptat al doilea pachet de măsuri: taxe mai mari pe case, terenuri și mașini

Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat vineri mai multe prevederi din și administrative. De la majorarea impozitelor pe locuințe și terenuri, până la schimbarea regulilor de calcul pentru taxele auto, Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului săptămâna viitoare. În schimb, decizia privind a fost amânată pentru duminică, după noi discuții în coaliție.

Ce prevede al doilea pachet de măsuri fiscale și administrative

Guvernul a aprobat, vineri, un set de decizii anunțate încă de luna trecută. Pachetul include majorări de taxe și modificări legislative cu impact direct asupra populației. Premierul Ilie Bolojan a confirmat că Executivul își va asuma răspunderea pe aceste măsuri în fața Parlamentului, săptămâna viitoare.

Cum vor crește impozitele pe locuințe și terenuri

De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe case și terenuri vor fi majorate cu 70%. La această creștere se va adăuga rata inflației din 2024, ceea ce va duce la o scumpire totală de aproximativ 75%, conform Codului Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament cu două camere din Capitală, impozitul va urca de la 240 de lei în prezent, la 420 de lei.

Noul sistem de calcul al taxei auto și impactul pentru șoferi

Impozitul auto va fi recalculat după reguli noi, care țin cont nu doar de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare. Astfel:

Pentru o mașină mică, de 1.000 cm³, Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 82 de lei pe an;

Pentru un motor de 2.000 cm³, Euro 5, impozitul ajunge la 265 de lei;

Pentru un motor de aproape 3.000 cm³, chiar și Euro 6, taxa anuală sare la 2.264 de lei.

Pentru mașinile mai vechi, sumele cresc semnificativ: un SUV de 2,5 litri, Euro 3, va fi taxat cu 1.150 de lei, iar o mașină mică, de 1,2 litri, Euro 4, cu aproximativ 113 lei.

Reacțiile specialiștilor și criticile din piață

Dan Vardie, președintele APIA, a criticat formula guvernului, considerând că introducerea normei de poluare în calculul impozitului este o „complicație nefezabilă” la nivelul actual de digitalizare al statului.

„Implicarea normei de poluare în formula de calcul al unui impozit este o complicație pe care, la nivelul de digitalizare al statului român, nu este fezabilă. APIA a propus o formulă care pleacă de la această ipoteză, care ia în calcul pur și simplu vechimea mașinii, nu standardele euro, care ia în calcul emisia de CO2. Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, toate țin cont de anul de fabricație!”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA, pentru .