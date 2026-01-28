Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ceață și polei, valabilă pentru 34 de județe din România. Fenomenul meteo afectează atât zonele de câmpie, cât și regiunile montane și submontane.

Sunt vizate localități din județele: Iași, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Vaslui, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Brăila, Ialomița, Argeș, Buzău, Prahova, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Bihor, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj și Mehedinți.

Avertizarea este valabilă până la ora 09:00.

Cod galben de ceață și polei: Cât de redusă este vizibilitatea și ce riscuri apar pe șosele

Ceața determină vizibilitate sub 200 de metri pe arii extinse, iar izolat aceasta poate scădea sub 50 de metri, potrivit meteorologilor . În funcție de condițiile locale, există risc crescut de formare a ghețușului sau a poleiului, ceea ce face carosabilul extrem de alunecos.

sunt sfătuiți să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Ce accident grav a avut loc în județul Buzău

a anunțat producerea unui accident rutier grav la intersecția DN 1B cu DJ 203C, în localitatea Pietroasele, județul Buzău.

În coliziune au fost implicate un autoturism și o autoutilitară, iar bilanțul este unul tragic. În total sunt 7 victime, dintre care o persoană a decedat, iar șase au fost transportate la spital cu diverse leziuni. Traficul rutier a fost oprit complet pe ambele sensuri, reluarea circulației ar fi fost estimată în jurul orei 08:00.

Unde mai sunt probleme serioase de trafic în țară

Situația este complicată și pe alte drumuri naționale:

Pe DN 57A, la kilometrul 17, în localitatea Baziaș, județul Caraș-Severin, traficul se desfășoară pe un singur fir, alternativ, din cauza căderilor de pietre de pe versanți. Reluarea circulației normale este estimată în jurul orei 10:00.

Pe DN 1F, în localitatea Poarta Sălajului, județul Sălaj, a avut loc un accident între două autocamioane, fără victime. Circulația se face alternativ, sub coordonarea polițiștilor, urmând să fie reluată complet în jurul orei 07:30.

Cod galben de ceață și polei: Cum se circulă pe autostrăzile din România în condiții de ceață

Ceața afectează și principalele autostrăzi ale țării, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri. Probleme sunt semnalate pe:

A1 București – Pitești

A2 București – Constanța

A3 București – Ploiești

A7 Ploiești – Adjud

Autoritățile recomandă utilizarea luminilor de ceață și păstrarea unei distanțe de siguranță sporite.