Șoferii care nu respectă regulile privind , în siguranță, în timpul deplasării cu autovehiculul, riscă de peste 800 de lei. Codul Rutier are prevederi foarte clare privind acest aspect.

Reguli pentru șoferii care transportă copii

stabilește o serie de reglementări foarte clare când vine vorba despre transportul copiilor cu aotuvehiculele. Șoferii trebuie să se conformeze și să ia măsurile impuse de lege pentru a nu risca sancțiuni. Conform legislației rutiere, în timpul transportului cu autovehicul, copiii trebuie să poarte centura de siguranță sau, dacă sunt mici, trebuie așezați în scaune speciale, omologate.

Legea interzice transportarea copiilor cu vârste mai mici de trei ani în mașini care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. Excepție fac doar vehiculele destinate transportului public de persoane și taxiurile. În cazul acestora din urmă, este interzis ca micuți să circule pe scaunul din față.

Copiii cu o înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați doar în pentru conducător și pasageri. Aceștia trebuie asigurați cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii. Legea prevede că minorii cu o înălțime de peste 135 de centimetri pot fi transportați în mașină doar dacă poartă o centură de siguranță, cu condiția ca aceasta să nu treacă peste gâtul sau fața copilului.

În cazul minorilor cu vârsta de peste trei ani, dar cu o înălțime de până la un metru și jumătate, transportul se poate face în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, cu condiția să nu fie așezați pelocul din față. Ei vor fi protejați cu centura de siguranță.

Sancțiuni pentru cei care încalcă regulile

Reglementările privind instalarea scaunelor pentru copii prevăd că șoferii trebuie să le monteze pe locurile din spate ale mașinii. Este permisă instalarea scaunului pentru copii pe scaunul pasagerului din față doar dacăeste orientat cu fața spre direcția opusă direcției de deplasare. O altă condiție impusă de lege este ca mașina să nu fie dotată cu airbag frontal în dreptul locului pasagerului sau să fi fost dezactivat.

Conducătorii auto care nu respectă obligațiile privind transportarea minorilor riscă sancțiuni contravenționale. Codul Rutier stabilește, pentru astfel de situații amenzi cuprinse înre 810 și 1.012,5 lei (patru sau cinci puncte-amendă).

În plus, cei care încalcă aceste reglementări prevăzute în Codul Rutier, riscă și trei puncte de penalizare.