Vulcanul Șiveluci, unul dintre cei mai activi din Peninsula Kamceatka, a erupt miercuri, aruncând în atmosferă o coloană uriașă de cenușă care a ajuns la aproape 9.000 de metri deasupra nivelului mării. Autoritățile ruse au emis alertă pentru aviație, în contextul extinderii rapide a norului de cenușă.

Coloană de cenușă la mare altitudine

Erupția vulcanului Șiveluci, situat în Peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat al , a fost semnalată miercuri de autoritățile locale. Vulcanul, care are o altitudine de aproximativ 3.300 de metri, a expulzat o coloană densă de cenușă ce s-a ridicat până la aproape 9.000 de metri peste nivelul mării, conform Agerpres.

Imagini distribuite pe Telegram de serviciile de monitorizare arată un nor masiv, de culoare gri, care se răspândește rapid pe cer, fiind vizibil de la mare distanță.

Norul de cenușă se extinde pe zeci de kilometri

Potrivit Grupului de Intervenție la Erupțiile Vulcanice din Kamceatka (KVERT), norul de cenușă s-a extins pe o distanță de aproximativ 110 kilometri spre vest față de craterul vulcanului. Specialiștii avertizează că particulele de cenușă pot reprezenta un pericol major pentru aviație, în special pentru motoarele aeronavelor.

În acest context, a fost emisă o alertă de tip Cod portocaliu pentru aviație, valabilă în zona din apropierea vulcanului Șiveluci. Autoritățile monitorizează constant evoluția fenomenului.

Unul dintre cei mai activi vulcani din Kamceatka

Șiveluci este situat la aproximativ 450 de kilometri de orașul Petropavlovsk-Kamceatski, capitala regiunii Kamceatka. Zona este cunoscută pentru activitatea sa vulcanică intensă, adăpostind zeci de vulcani activi, însă este relativ puțin populată.

De-a lungul anilor, Șiveluci a avut numeroase episoade eruptive, fiind considerat unul dintre cei mai periculoși vulcani din regiune. Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale, însă situația rămâne sub atentă supraveghere.

Kamceatka

Peninsula Kamceatka este una dintre cele mai active regiuni vulcanice din lume, fiind parte a așa-numitului „Cerc de Foc al Pacificului”, zonă cunoscută pentru frecvența ridicată a cutremurelor și erupțiilor. Teritoriul găzduiește peste 300 de vulcani, dintre care aproximativ 30 sunt activi.