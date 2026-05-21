Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii

Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii

21 mai 2026, 19:09
Foto: Inquam Photos / George Călin
La termenul de judecată de miercuri instanţa militară a anunţat că va pronunţa sentinţa  în dosarul 10 august pe 11 iunie, după ce colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Cătălin Sindile, precum şi apărătorii acestora nu s-au prezentat pentru rostirea ultimului cuvânt în sala de judecată la Tribunalul Militar Bucureşti. Singurul fost şef al Jandarmeriei prezent a fost Laurenţiu Cazan, care a declarat că, la opt ani de la intervenţia din Piaţa Victoriei, consideră că a procedat corect.

Ce pedepse solicită procurorii

Miercuri, procurorul de şedinţă a cerut aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru foştii şefi ai Jandarmeriei, invocând şi un spor pentru circumstanţe agravante. Pentru colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi pentru colonelul Cătălin Sindile s-a solicitat închisoare cu executarea pedepsei, în timp ce pentru Laurenţiu Cazan procurorul a cerut o condamnare cu suspendare şi muncă în folosul comunităţii.

Solicitarea de pedeapsă mai blândă pentru Laurenţiu Cazan a fost motivată de atitudinea acestuia în timpul procesului, fiind singurul dintre cei trei care a dat o declaraţie în faţa instanţei, precum şi de faptul că, pentru una dintre infracţiuni, a intervenit prescripţia. Procurorii au mai precizat că, deşi o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii trebuie să suporte răspunderea civilă şi să plătească daune morale către protestatarii vătămaţi.

În august 2023 foştii conducători ai Jandarmeriei au fost trimişi în judecată de procurorii Secţiei Militare a Parchetului General în dosarul privind protestul din 10 august 2018. 312 persoane vătămate s-au constituit părţi civile în proces. De asemenea, în cazul altor şapte jandarmi trimişi în judecată pentru purtare abuzivă, procurorii au constatat că faptele s-au prescris.

Ce acuzaţii vizează intervenţia din Piaţa Victoriei

Potrivit anchetei, colonelul Laurenţiu Cazan, în calitate de comandant al acţiunii, şi Gheorghe Cucoş şi Ionuţ Sindile, în calitate de coordonatori ai aceleiaşi acţiuni, şi-au îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu şi au ordonat intervenţia în forţă pentru dispersarea întregii mase de protestatari prezente în Piaţa Victoriei, estimată la aproximativ 30.000 de persoane, intervenţie pe care ulterior au condus-o.

Procurorii au reţinut folosirea, de către forţele de ordine, a unor dispozitive din dotare: bastoane de cauciuc, scuturi de protecţie, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic şi iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită şi cartuşe. Aceștia au apreciat efectele acţiunii asupra protestatarilor pot fi considerate „inumane” și „degradante”.

Ancheta îi vizează, pe lângă colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoş, colonelul Laurenţiu Cazan şi colonelul Cătălin Sindile, şi pe alţi 13 ofiţeri şi subofiţeri de la Jandarmeria Capitalei: col. (r) Laurenţiu Ciobanu Cristian, col. Răzvan Cătălin Popescu, col. Marian Ion Zăvoianu, lt. col. Adrian Costel Dumitru, mr. Luca Moldoveanu, cpt. Marius Daniel Mihai, plt. adj. (r) Alin Belecciu, plt. maj. Marian Cristian Bîrsan, plt. adj. Cristian Bolat, plt. adj. şef George Buzatu, plt. adj. Florea Carmocanu, plt. adj. şef (r) Bardahan Pavel Custrin şi plt. maj. (r) George Constantin Zamfir, toţi trimişi în judecată pentru purtare abuzivă sau complicitate la această infracţiune.

