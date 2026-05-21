B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Diana Buzoianu anunță schimbări în Programul Rabla. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucherul (VIDEO)

Diana Buzoianu anunță schimbări în Programul Rabla. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucherul (VIDEO)

Ana Beatrice
21 mai 2026, 19:11
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Diana Buzoianu anunță schimbări în Programul Rabla. Ce mașini vor mai putea fi cumpărate cu voucherul (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Diana Buzoianu despre schimbările pregătite pentru Programul Rabla
  2. Cât din bugetul Rabla ar putea merge către motociclete și mopede
Programul Rabla ar putea veni cu o schimbare importantă! Potrivit declarațiilor făcute joi de ministra Mediului, Diana Buzoianu, voucherele ar urma să fie folosite doar pentru autoturisme fabricate sau asamblate în Europa. De asemenea, măsura s-ar aplica și mașinilor produse în state din zona Mării Mediterane care au acorduri cu Uniunea Europeană. În rest, condițiile programului și valoarea voucherelor ar rămâne neschimbate.

Ce spune Diana Buzoianu despre schimbările pregătite pentru Programul Rabla

„Propunerea pe care noi o vom face, pe care o propunem către ministere, să vedem dacă este o propunere cu care celelalte ministere sunt de acord, este să avem maşini fabricate sau asamblate în Europa sau în statele care au convenţii pe zona de Marea Mediterană. Deci, practic, aţi menţionat mai devreme, sigur, şi UK, că UK are alte prevederi, alte tratate semnate la nivel de UE”, a transmis ministra Mediului.

Diana Buzoianu a dat asigurări că valoarea voucherelor și condițiile de accesare din Programul Rabla nu vor fi modificate. Totuși, aceasta a anunțat că autoritățile analizează introducerea unei limitări pentru motociclete și mopede. Decizia vine după ce, anul trecut, aceste categorii au ajuns să consume aproape 30% din bugetul programului.

„Ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal şi orientarea proiectului trebuie să meargă către maşini”, a explicat ea la briefingul de după ședința de Guvern, notează Digi24.

Cât din bugetul Rabla ar putea merge către motociclete și mopede

Autoritățile vor să introducă o limită clară pentru finanțarea motocicletelor și mopedelor prin Programul Rabla. Măsura vine după ce, anul trecut, această categorie a consumat o parte semnificativă din bugetul total.

Potrivit ministrei Mediului, se ia în calcul ca doar aproximativ 10% din fondurile programului să mai poată fi direcționate către aceste vehicule. Diana Buzoianu susține că măsura este necesară pentru ca principalul scop al Programului Rabla să rămână susținerea achiziției de autoturisme.
Tags:
Citește și...
Guvernul discută cu șeful Dacia despre Rabla, energie și investițiile din România. Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din sectorul auto
Auto
Guvernul discută cu șeful Dacia despre Rabla, energie și investițiile din România. Bolojan încearcă să calmeze tensiunile din sectorul auto
Ai verde la semafor, dar poți lua o amendă de peste 1.700 de lei. Greșeala pe care mulți șoferi o fac
Auto
Ai verde la semafor, dar poți lua o amendă de peste 1.700 de lei. Greșeala pe care mulți șoferi o fac
Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
Auto
Vânzările auto electrice au explodat în Europa. Influența războiului din Orientul Mijlociu
România schimbă oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Cum pot unii șoferi să evite examenul teoretic
Auto
România schimbă oficial regulile pentru obținerea permisului auto. Cum pot unii șoferi să evite examenul teoretic
Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
Auto
Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
CNAIR identifică două portaluri neautorizate care vând rovinieta la suprapreț. Tarife cu aproape 100 de lei mai mari
Auto
CNAIR identifică două portaluri neautorizate care vând rovinieta la suprapreț. Tarife cu aproape 100 de lei mai mari
Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
Auto
Contractul de vânzare-cumpărare auto va conține clauze noi. Modelul a fost pus în dezbatere publică
Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
Auto
Din 1 iulie se scumpește rovinieta. Noile tarife
Proiect: Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar
Auto
Proiect: Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar
Permisele auto categoria B se schimbă în UE. Șoferii vor putea conduce vehicule mai grele. Noua regulă vizează în special mașinile electrice și rulotele
Auto
Permisele auto categoria B se schimbă în UE. Șoferii vor putea conduce vehicule mai grele. Noua regulă vizează în special mașinile electrice și rulotele
Ultima oră
19:41 - Jador a rupt tăcerea! Fiul său, Avraam, a trecut printr-o operație de urgență: „O să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată” (VIDEO)
19:39 - „Trenurile soarelui” revin pe traseele spre litoral. Când începe programul special pentru turiști
19:33 - Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
19:09 - Tribunalul Militar va pronunța sentința în dosarul 10 august pe 11 iunie. Ce pedepse solicită procurorii
18:44 - Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru anul 2026. Ce programe noi vor fi lansate și unde vor fi direcționați cei mai mulți bani
18:37 - Cod galben de inundaţii în România. Zece județe, vizate de avertizarea hidrologilor până vineri la prânz
18:36 - Probleme grave descoperite la cantina British School of Bucharest în urma controlului ANSVSA. Inspectorii au găsit pește expirat de un an (FOTO)
18:22 - Psihologia riscului la casino: de ce unii jucători preferă sloturile online cu volatilitate mare
18:13 - Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
18:12 - Nicușor Dan desființează legea ONG-urilor votată de PSD și AUR: „O nouă sursă de tensiune în societatea noastră”