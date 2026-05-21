Programul Rabla ar putea veni cu o schimbare importantă! Potrivit declarațiilor făcute joi de ministra Mediului, , voucherele ar urma să fie folosite doar pentru autoturisme fabricate sau asamblate în Europa. De asemenea, măsura s-ar aplica și mașinilor produse în state din zona Mării Mediterane care au acorduri cu Uniunea Europeană. În rest, condițiile programului și valoarea voucherelor ar rămâne neschimbate.

Ce spune Diana Buzoianu despre schimbările pregătite pentru Programul Rabla

„Propunerea pe care noi o vom face, pe care o propunem către ministere, să vedem dacă este o propunere cu care celelalte ministere sunt de acord, este să avem maşini fabricate sau asamblate în sau în statele care au convenţii pe zona de Marea Mediterană. Deci, practic, aţi menţionat mai devreme, sigur, şi UK, că UK are alte prevederi, alte tratate semnate la nivel de UE”, a transmis ministra Mediului.

Diana Buzoianu a dat asigurări că valoarea voucherelor și condițiile de accesare din Programul Rabla nu vor fi modificate. Totuși, aceasta a anunțat că autoritățile analizează introducerea unei limitări pentru motociclete și mopede. Decizia vine după ce, anul trecut, aceste categorii au ajuns să consume aproape 30% din bugetul programului.

„Ne bucurăm pentru asta, dar scopul principal şi orientarea proiectului trebuie să meargă către maşini”, a explicat ea la briefingul de după ședința de Guvern, notează Digi24.

Cât din bugetul Rabla ar putea merge către motociclete și mopede