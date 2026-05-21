Acasa » Politică » Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru anul 2026. Ce programe noi vor fi lansate și unde vor fi direcționați cei mai mulți bani

Guvernul a aprobat bugetul AFM pentru anul 2026. Ce programe noi vor fi lansate și unde vor fi direcționați cei mai mulți bani

Ana Maria
21 mai 2026, 18:44
Diana Buzoianu (USR), ministrul Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce spune Ministerul Mediului despre prioritățile din bugetul AFM
  2. Care este cea mai mare alocare din buget
  3. Bugetul AFM, aprobat. Ce se întâmplă cu programul Rabla
  4. Bugetul AFM, aprobat. Ce programe noi vor fi lansate
  5. Ce proiecte continuă prin AFM după PNRR

Guvernul a aprobat joi bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026, cu alocări de miliarde de lei pentru investiții în infrastructură, programe de mediu și tranziție energetică. Potrivit Ministerului Mediului, bugetul include credite de angajament de patru miliarde de lei și credite bugetare în valoare de 2,4 miliarde de lei.

Printre principalele domenii finanțate se numără modernizarea rețelelor de apă și canalizare, iluminatul public eficient energetic, programul Rabla, dezvoltarea infrastructurii pentru gestionarea deșeurilor și noi programe dedicate prosumatorilor și împăduririlor.

Ce spune Ministerul Mediului despre prioritățile din bugetul AFM

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că bugetul din acest an trebuie să producă rezultate concrete pentru comunități, nu doar anunțuri administrative.

Bugetul AFM pentru 2026 trebuie să însemne mai mult decât apeluri și anunțuri publice. Oamenii au nevoie să vadă proiecte finalizate și investiții care schimbă concret viața comunităților: rețele de apă și canalizare, iluminat public modern, centre de colectare și reciclare, terenuri împădurite, infrastructură energetică modernă și soluții eficiente pentru reducerea poluării. Investițiile în rețelele de apă și canalizare nu înseamnă doar infrastructură, ci condiții de viață decente, sănătate publică și șanse reale de dezvoltare pentru comunitățile din România. Este una dintre cele mai importante priorități de investiții pentru următorii ani. Continuăm, de asemenea, programele care funcționează, ducem mai departe investițiile preluate din PNRR și deschidem programe noi acolo unde România are nevoie urgentă de modernizare și reziliență„, a spus Buzoianu, potrivit Agerpres.

Care este cea mai mare alocare din buget

Cea mai consistentă sumă din bugetul AFM merge către extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Ministerul Mediului anunță o alocare de 1,5 miliarde de lei pentru acest segment, cu scopul de a extinde accesul populației la servicii publice moderne.

Totodată, pentru modernizarea iluminatului public stradal eficient energetic au fost rezervate 700 de milioane de lei, bani care ar urma să reducă atât consumul de energie, cât și costurile administrațiilor locale.

Bugetul AFM, aprobat. Ce se întâmplă cu programul Rabla

Programul Rabla pentru persoanele fizice continuă și în 2026, cu un buget de 300 de milioane de lei. Fondurile vor fi folosite pentru susținerea înnoirii parcului auto, inclusiv prin achiziția de mașini electrice, hibride sau cu emisii reduse.

Bugetul AFM, aprobat. Ce programe noi vor fi lansate

AFM pregătește și programe noi în acest an. Unul dintre acestea vizează bateriile pentru prosumatori și soluțiile de stocare a energiei, pentru care este prevăzut un buget de 400 de milioane de lei.

Ministerul susține că investiția are rolul de a sprijini integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic și de a întări infrastructura energetică.

Un alt program nou este cel pentru împăduriri, finanțat cu 250 de milioane de lei, care urmărește reconversia terenurilor degradate, extinderea pădurilor și reducerea riscului de deșertificare.

Ce proiecte continuă prin AFM după PNRR

Administrația Fondului pentru Mediu va continua și o serie de investiții preluate din PNRR, în special în zona economiei circulare și a gestionării deșeurilor.

Printre sumele alocate se numără:

  • 160 de milioane de lei pentru insule ecologice digitalizate;
  • 177,5 milioane de lei pentru centre de colectare cu aport voluntar;
  • 98 de milioane de lei pentru centre integrate de colectare separată în zone urbane;
  • 183 de milioane de lei pentru infrastructura de gestionare a gunoiului de grajd.

În plus, cofinanțarea proiectelor derulate prin Programul LIFE va beneficia de un buget de 10 milioane de lei.

Bugetul AFM include și schema GES, pentru care sunt prevăzute credite de angajament de 3,1 miliarde de lei și credite bugetare de 3,6 miliarde de lei.

